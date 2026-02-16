El tremendo golpe que sufrió en la cabeza el delantero de Danubio Ivo Constantino y el comunicado del club actualizando su estado de salud

Danubio tuvo un notable arranque de Torneo Apertura y es uno de los tres punteros del certamen junto con Central Español y Deportivo Maldonado. El franjeado le ganó el domingo a Boston River 2-0 en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff, pero ese triunfo tuvo un ingrediente negativo: el traumatismo encéfalocraneano que sufrió su delantero argentino, Ivo Constantino.

Iban 87 minutos de juego cuando Mauro Goicoechea salió en largo desde el fondo y Constantino saltó a cabecear la pelota.

De atrás, como una tromba, llegó el zaguero Martín González quien lo embistió de atrás tirándole el cuerpo encima con el hombro derecho contra la espalda.

Al intentar saltar de costado, González perdió la visión de la pelota e intentó rechazarla con el parietal derecho.

Fue ahí cuando en vez de darle a la pelota, le pegó, involuntariamente, en la nuca al delantero de Danubio.

Constantino cayó de cabeza prácticamente sin apoyo ya que sufrió pérdida de conocimiento. El juez detuvo del inmediato el juego y jugadores de los equipos pidieron asistencia.

Jardines es una de las canchas que tiene servicio de ambulancia entre una de sus cabeceras y la tribuna de la palmera. La atención que recibió el jugador fue inmediata.

PREOCUPACIÓN TOTAL EN JARDINES DEL HIPÓDROMO



Ivo Costantino y Martín González tuvieron un fuerte choque de cabezas cerca del final de partido.



El delantero de Danubio estuvo inconsciente y se retiró en ambulancia.



— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) February 15, 2026

Este lunes, Danubio emitió un comunicado tranquilizador informando qué sufrió el jugador, qué arrojaron los estudios que le practicaron y cómo se encuentra actualmente.

"El Danubio Fútbol Club informa sobre el estado de salud de nuestro jugador Ivo Costantino, tras el golpe sufrido en la cabeza durante el encuentro disputado ayer en Jardines. Producto del impacto, el futbolista presentó un traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento, recuperándose favorablemente a los pocos minutos. Inmediatamente fue trasladado a su mutual médica para una evaluación más exhaustiva, donde se le realizaron los estudios pertinentes, los cuales arrojaron resultados normales.

Actualmente, Ivo se encuentra en su domicilio cumpliendo con el reposo indicado, y en los próximos días dará inicio a una actividad física supervisada y progresiva, siempre bajo control del cuerpo médico. Agradecemos profundamente las innumerables muestras de afecto y preocupación recibidas, así como también los mensajes deseándole una pronta recuperación por parte de compañeros, Mutual Uruguaya de Futbolistas y colegas de la salud. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al personal sanitario de la emergencia Uno móvil presente en el estadio, al equipo médico de la Asociación Española y al Presidente y cuerpo de sanidad del Club Boston River por su rápida y profesional colaboración".

Constantino tiene 27 años y llegó en esta temporada a Danubio, libre de Belgrano de Córdoba.

Antes jugó en San Martín de San Juan, Deportivo Español, Comunicaciones, Atlanta y Deportivo Morón.