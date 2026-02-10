Incidentes con intervención policial, balas de goma e hinchas ingresando a la cancha, tras el final de Cerro vs Danubio en el Tróccoli, por la primera fecha del Torneo Apertura

El Torneo Apertura que comenzó este fin de semana tuvo su primer hecho de violencia este lunes a la noche tras el final del último partido de la etapa inaugural, Cerro vs Danubio , que se jugó en el Estadio Luis Tróccoli con victoria visitante por 1-0.

Según información primaria extraoficial, los hechos ocurrieron luego de finalizado el encuentro y de que la hinchada visitante se retirara del estadio albiceleste en el que se ubicaron en la Tribuna Brasil.

Cuando los parciales locales comenzaron a salir por la Tribuna Chile, detrás del arco en la que va la hinchada local, hubo enfrentamientos con la policía en las afueras del Tróccoli sobre una de las puertas.

El cruce generó momentos de tensión, que llevó a que se escucharan detonaciones de balas de goma y lanzamiento de proyectiles.

Hubo impactos de balas de goma de la policía en las afueras del Tróccoli con algunos hinchas de Cerro. Algunos quisieron salir, la policía los enfrentó y lastimaron a algunos. Varias personas rodearon la tribuna y entraron a la cancha para escapar de esa situación. Increíble! pic.twitter.com/JCNHCoW4uK

TORNEO APERTURA ¿Quién será el campeón del Torneo Apertura: Nacional, Peñarol u otro? Lo que dijo la Inteligencia Artificial, con candidatos y pronósticos para el certamen

COMIENZA LA LIGA Así se jugó la primera fecha del Torneo Apertura 2026: mirá los resultados y las estadísticas de los partidos

Por el tumulto, varios hinchas que se querían retirar por ese sector, volvieron a ingresar al estadio y atravesaron la cancha para salir por la puerta de la tribuna principal.

Incidentes tras Cerro vs Danubio Incidentes tras Cerro vs Danubio

Al menos una mujer resultó herida y tuvo que ser asistida por hinchas, según se pudo ver en un video que circulo en X de un parcial de Cerro que comentó que el incidente fue iniciado por efectivos policiales “pegándole a una madre con su bebé en brazos por no dejarla pasar y esto termina así, con una mujer lastimada y niños llorando”.

Incidentes tras Cerro vs Danubio Incidentes tras Cerro vs Danubio

Además, otros espectadores tuvieron que recibir ayuda de otros hinchas en la tribuna.