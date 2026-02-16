El momento de tensión de Christian Oliva cuando le preguntaron si Nacional le había ofrecido renovar contrato y la mayor alegría que se lleva del tricolor

El volante de Nacional , Christian Oliva, partió este lunes rumbo a Brasil para convertirse en nuevo jugador de Santos. Los tricolores sufren la baja de una de las grandes figuras de su plantel campeón de 2025 a nueve días de que cierre el período de pases.

Los tricolores percibirán US$ 500 mil en tres cuotas por su pase, pero se quedan sin uno de los pilares fundamentales del plantel.

Oliva, de 29 años, fue elegido el año pasado como el mejor volante de la temporada en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

"Cuesta largar por ser hincha del club que amo , me cuesta, pero es un paso en mi carrera en lo personal, en lo familiar y también en lo deportivo. Es una gran oportunidad que tengo", dijo Oliva este lunes en el aeropuerto, antes de su partida.

NACIONAL Christian Oliva se va este lunes para jugar en Santos de Brasil y jugará con Neymar; mirá cuánto le deja a Nacional y qué uruguayos ya jugaron en ese club

"El viernes mi representante me mandó la oferta, no dije nada porque quería jugar, jugué y después del partido se dio. Lo analizamos con mi representante y se pudo dar", manifestó.

Al jugador lo representa Pablo Bentancur. Oliva tuvo oportunidad para salir a mediados del año pasado pero prefirió quedarse para intentar ser campeón con Nacional, algo que no había podido alcanzar en 2018, en su primera temporada en el club cuando fue ascendido a Primera por Alexander Medina.

Consultado por qué fue lo que lo sedujo para irse a Santos contestó: "El club que es, un club grande como Santos, el proyecto deportivo que tienen"

Allí será compañero de estrellas como Neymar o Gabigol: "De a poco, hay que ir, firmar, pasar todo y después ver". Al comienzo de esa respuesta fue la única vez que sonrió en la conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron si Nacional le había ofrecido o una renovación de contrato, Oliva se tensó y dijo: "No, no, ya estaba todo hablado, no quiero entrar en esos temas, no quiero que haya conflicto ni nada, me voy bien del club".

"Ser campeón era lo que deseaba, me voy siendo campeón, en casa, con nuestra gente y contra el tradicional rival", manifestó sobre su gran 2025.

"El equipo está bien, le falta agarrar la idea de juego de Jadson (Viera) que tiene una idea de juego muy buena, de a poco se va a ir agarrando, no es que se agarra en un mes, de a poco la van a ir agarrando y estoy seguro de que si todo sale bien van a ser campeones a fin de año", vaticinó Oliva.

Por último le dijeron al pasar -para hacerle la última pregunta- si había venido a relanzar su carrera a Nacional y Oliva se afirmó en esa palabra en particular para contestar: "Nunca vine a relanzarme acá en Nacional, siempre dije desde el primer día que me fui para Italia que mi sueño era volver porque soy hincha del club, lo siento de verdad, no es por vender humo pero soy hincha y volví porque quise, tenía otras ofertas. pero volví porque quise. Ahora se de esta oportunidad, que es muy buena y hay que aprovecharla".