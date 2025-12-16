Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100: las dos claves del Nacional campeón, el "liderazgo" de Coates y la "tranquilidad" de Jadson Viera

Christian Oliva volvió a Nacional , y después eligió quedarse, para ser campeón. A fines de 2018, año en el que debutó en el tricolor, se fue con el sueño pendiente a Europa, y siete años después lo pudo cumplir tras una final soñada, meses después de rechazar una gran oferta para irse a Brasil.

Con la victoria ante Peñarol en el Gran Parque Central, Oliva consagró con una copa uno de sus mejores años futbolísticos. Jugó 42 de los 49 partidos del año tricolor, 37 de ellos como titular, en los que convirtió tres goles y aportó tres asistencias . Todo esto le valió ganar el premio a mejor volante del año, y quedar en el mejor once de la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Es la segunda vez que Oliva gana el premio a mejor volante , luego de obtenerlo en 2018, año en el que también se llevó el galardón a la revelación de la temporada. Además, es la tercera ocasión en la que queda dentro del mejor once , donde también estuvo en 2018 y 2024.

En una entrevista con Referí, Oliva destacó que el “trabajo” y el “silencio” ante las duras críticas que recibió Nacional durante el año fueron las claves del tricolor, y aseguró que ahora quiere “disfrutar” de los días posteriores al campeonato antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

¿Cómo recibiste la noticia de tu segundo premio a mejor volante del fútbol uruguayo?

Primero miro lo grupal y después lo individual. Lo individual la verdad es que a uno lo deja contento porque se da cuenta que hizo las cosas bien. También lo pude tener en 2018. Creo que el año pasado podría haberlo tenido también, porque creo que fue un gran año individual el año pasado. Creo que de tres años que tuve en Primera en Nacional, dos años (ganar el) mejor volante, está bien.

El anterior premio como bien dijiste lo obtuviste en 2018, cuando también ganaste el premio a revelación del año. ¿Cuántas cosas cambiaron del Oliva a jugador de aquel entonces y cuáles crees que se mantienen?

Yo creo que en 2018 era muy joven, me faltaba mucha experiencia, por suerte tuve compañeros que me ayudaron mucho. Con la salida al exterior, estando cinco años afuera, agarré mucha experiencia, más orden. Aprendí mucho lo táctico en Italia, que eso lo manejo muy bien. Son muchas cosas que pude aprender e intenté meter acá. Se mantuvieron las ganas de siempre estar en Nacional y ganar cosas en Nacional, eso siempre.

0024500830.webp Christian Oliva durante su etapa en Nacional en 2018 AFP

¿Cuáles fueron las claves de este Nacional campeón?

El trabajo. La verdad que fue un año bastante difícil, fue un año muy criticado. Se hablaba mucho de Nacional, creo que fue el equipo del que más se habló en el año. Trabajó en silencio, y un equipo, la verdad, muy unido. Por suerte lo pudimos sacar adelante. Te lo defino con trabajo y silencio.

¿Es difícil mantener el silencio con todas las cosas que se hablaron? ¿No tuvieron ganas de salir a responder?

Obvio que dan ganas. Dan ganas de salir a responder, a decir que se están equivocando. Muchas cosas que se dicen no son nada que ver. Pero hay que mantener la calma, estar tranquilo, hoy en día el mundo del fútbol está complicado en ese sentido.

Había que mantener la calma. Por suerte pudimos todos mantener la calma y, como te digo, unidos adentro del vestuario, todos juntos, lo pudimos sacar adelante.

Ganaste tu primer campeonato uruguayo, ¿Qué cosas se te vinieron a la cabeza después de obtener ese título?

Apenas terminó el partido, me tiré del piso a llorar porque era uno de mis sueños salir campeón uruguayo con Nacional. Pero más todavía en el Parque, no había otra, era salir campeón ahí. No se me iba a escapar esa oportunidad. Me venían muchas cosas a la cabeza siempre, pero como te digo, era ese día, no había mañana y nadie me iba a sacar el campeonato.

¿Cómo se trabaja para transmitirle eso a los más jóvenes o a los nuevos, siendo uno de los más experimentados?

Yo creo que jugadores con más experiencia teníamos a Mauricio (Pereyra), “Manotas” (Luis Mejía), Nico Lodeiro, el “Diente” (Nicolás López), pero sí, uno trata de dar calma pero también incentivar, motivar a que el campeonato tenga que ser nuestro. Luchamos bastante todo el año, sufrimos bastante todo el tema de las críticas, pero nos cerramos y todo lo que se habló en el año lo pudimos meter en los dos finales. Tratamos de dar calma, tranquilidad, y que si pasaba algo los grandes se hacían responsables.

20250816 Christian Oliva festeja su gol para Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura, junto a Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta Christian Oliva festeja su gol para Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura, junto a Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta FOTO: L. Carreño

Es raro ver que un equipo campeón cambie de técnico dos veces en un año. ¿Cómo se trabajaron en la interna del plantel estos cambios? Sobre todo el de Pablo Peirano, que venía aparejado con la incertidumbre sobre su rendimiento en los partidos importantes, algo que también era una crítica al rendimiento del plantel.

Es todo un conjunto, no es solo el entrenador. Obvio que a veces tiene que tomar una idea o lo que sea, pero creo que siempre va más por los jugadores que por el entrenador, los que entran a la cancha son los jugadores.

Peirano y su cuerpo técnico hicieron casi el 80% de los puntos, es una locura. Llegó y estábamos atrás de Liverpool en la Anual, y terminamos peleando el Apertura hasta la última, el Intermedio ganamos todos los partidos. Nos marcó un poco el clásico del Clausura y los partidos importantes, que estábamos en el debe, pero después hicimos todos los puntos posibles.

¿Sentís que se fue un poco injusto con ese proceso por el rendimiento en los partidos importantes?

Y eso es lo que pasa al estar en un club tan grande como Nacional. A veces se ven más los partidos importantes que los otros. Es como al jugador que a veces le caen que anda bien en los partidos más tranquilos que en un partido por Libertadores, un clásico o lo que sea, y es lo mismo, al jugador se le cae, al entrenador se le va a caer. El mundo de fútbol es así, más estando en Nacional.

¿Qué creés que aportó Jadson Viera para la disputa de esos últimos partidos?

Trajo tranquilidad, tiene mucha experiencia, sabe. Trajo mucha tranquilidad, trajo experiencia, manejo de grupo, y también meter en la cabeza que íbamos a ser campeones. Él vino y se paró a decir que íbamos a ser campeones, que trabajemos para eso, y por suerte lo pudimos lograr. Trajo un cambio de energía bastante grande.

Jugaste con varios compañeros y con varias variantes tácticas en zona de volantes durante el año, con Boggio y vos como las únicas constantes. ¿Qué tiene que fortalecer uno desde su individualidad para tratar de amoldarse a esos cambios?

En el caso de mi posición, con Luciano jugamos todos los partidos. Yo creo que Luciano jugó un poco más porque yo tuve una lesión y me perdí tres o cuatro partidos. Por suerte, con Luciano jugamos todo el año y nos entendimos muy bien. Yo siempre le decía “acá no hay mejores volantes que nosotros. Somos nosotros”. Y así era, y así salíamos todos los partidos, y hasta que ahora me dio la razón después que fuimos campeones. Le decía para motivarlo.

Después sí, en el once van a haber cambios. Los jugadores nos entendemos, nos conocemos todos porque entrenamos todos los días, estamos todos los días juntos. Obvio que hay muchos jugadores que entran y tienen que agarrar minutos, no es fácil estar de suplente, entrar y romperla, andar bien, no es tan fácil.

Nacional's Italian midfielder #18 Jeremia Recoba, Bahia's midfielder #08 Cauly and Nacional's midfielder #06 Luciano Boggio fight for the ball next to Nacional's midfielder #08 Christian Oliva during the Copa Libertadores group stage football match betwee Boggio y Oliva pelean una pelota en el medio junto a Jeremía Recoba, en el partido contra Bahía por Copa Libertadores FOTO: AFP

¿Cómo definís el rol de Mauricio Pereira durante este año? ¿Te sorprendió su decisión de retirarse?

La verdad que hice una muy buena relación, nos sentábamos a la mesa juntos todos los dos años, La verdad que no lo conocía yo y cuando llegué me sorprendió mucho. En lo futbolístico me sorprendió un montón, un jugador bárbaro, para mí de los mejores que teníamos.

Y como persona, la verdad, 10 puntos. Se llevaba bien con todo el mundo, siempre tirando para adelante, nunca una mala cara. Le tocó jugar, no jugar, entrar y ser importante, y el loco siempre estaba con una sonrisa. Llegaba con una sonrisa al entrenamiento todos los días.

La venía tirando desde el año pasado. Decía “un año más y ya estoy”, y uno se va acostumbrando. Si fuera por mí que juegue uno o dos años más, que está todavía.

El tema de los liderazgos en Nacional fue otro de los puntos discutidos en el año. Sucedió lo de Diego Polenta al arranque, después Sebastián Coates fue cuestionado por momentos. ¿Existió esa falta de liderazgo? ¿Cómo lo veían ustedes desde dentro?

Nunca, nunca se sintió una falta de liderazgo. Obvio que son cosas diferentes lo de Polenta y lo de Coates, lo de Manotas, lo de Mauricio, pero ¿qué falta de liderazgo va a haber si Seba estaba ahí con la rodilla hecha mierda y el loco jugaba igual todos los partidos? Jugaba todos los partidos, todos los minutos, a eso yo le llamo liderazgo también, estar ahí siempre, no querer perderse un partido.

Después obvio que son diferentes personalidades, pero lideraban todos a su manera, cada uno lidera. Por suerte teníamos los tres capitanes que teníamos. Fue una lástima cuando se fue Diego (Polenta), pero después quedaron Mauricio, Seba y Manotas, así nos fue también. Salimos campeones en gran parte por eso, por cómo nos lideraron.

20251130 Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón 2. Foto: Gastón Britos/Focouy Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía levantan la copa, con Oliva a la derecha Foto: Gastón Britos/Focouy

Hablás de un liderazgo que se congeniaba. En otros planteles con muchos líderes también se pueden ver cruces. ¿Sentís que hubo una unión de esos referentes que facilitó todo?

En el tema del liderazgo también van… el fútbol se basa todo en resultados. Si nosotros hubiésemos ganado todos los partidos que había, nadie iba a decir nada, y fallamos en algún partido que otro. Pero sí, la verdad que eran amigos los líderes, se unieron todos, y no solo ellos, todo el grupo. Nosotros los seguíamos a todos, los bancamos en todas las decisiones y por suerte pudimos coronar.

A mitad de año rechazaste una oferta importante de Athletico Paranaense, de Brasil, porque querías quedarte, querías ser campeón, y lo conseguiste. Con el título obtenido, ¿cambia la situación? ¿Barajás en tu futuro la opción de irte?

Ahora quiero disfrutar de las vacaciones, yo rechacé una oferta de verdad bastante grande, muy grande a mitad de año para salir campeón con Nacional. No me quería ir, nunca dije que me quería ir, salieron diciendo que ya tenía arreglado, o que (me iba) a fin de año y tampoco. No quise hablar con nadie porque me quería quedar, y por suerte pude ser campeón.

Yo soy jugador de Nacional y el 3 de enero me voy a presentar en Nacional. Después el futuro veremos que pasa, ahora estoy tranquilo.

¿El hecho de conseguir ese sueño también te permitiría encarar el futuro en Nacional de otra manera?

Era mi tercer año en primera y no se me podía escapar esto. Jadson me lo dijo una vez. Por suerte pude salir campeón uruguayo. Si me quedo, la verdad que súper feliz. Y si me toca irme bueno, pude ser campeón, y voy a volver seguro, si el club me quiere.

Si pudieras hablarle a ese Christian juvenil que estaba por debutar en la primera de Nacional, ¿qué le dirías?

Le diría que disfrute, que los buenos momentos se van rápido, porque luchamos todo el año, tomo este año como ejemplo. Luchamos todo el año, disfrutamos mucho haber salido campeones, pero los días se pasan rápido. Que disfrute al máximo, que la vida es una.