Fútbolx100: así votaron, uno por uno, los 100 periodistas que participaron en la encuesta de Referí que coronó a Abel Hernández

La encuesta Fútbolx100 llegó a su 24ª edición y estos fueron los votos del centenar de periodistas que participaron en la compulsa

10 de diciembre 2025 - 5:00hs
Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí

Foto: AFP

La encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí desde 1996 cuenta cada año con la participación de un centenar de periodistas deportivos de todos los medios que brindan su dictamen para confeccionar la votación que en esta Liga AUF Uruguaya 2025 distinguió a Abel Hernández como Mejor Jugador de la temporada.

A continuación podrás ver uno por uno los votos de los 100 periodistas y buscar los elegidos de cada uno de los que participaron de la encuesta:

Sofía Oxandabarat, ganadora del Fútbol x100 Femenino de 2025
FÚTBOL X100 FEMENINO

Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como Mejor Futbolista de Uruguay en 2025 y recibe por tercera vez en cinco años el premio de Referí

Josefina Villanueva, de Nacional, ganó el premio a mejor golera del 2025
FÚTBOLX100 FEMENINO

Así votaron capitanas y entrenadores de los 10 equipos de Primera División en la encuesta Fútbolx100 Femenino del Campeonato Uruguayo 2025

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo en su etapa decisiva: AUF le comunicó a Tenfield las ofertas finales y la empresa podrá igualar cuatro licitaciones

Piqué y Ronald Araujo en Barcelona
URUGUAYOS

"Ronald ha dicho basta": el apoyo de Gerard Piqué a Araujo, zaguero de Barcelona y la selección uruguaya, y su llamado a "cuidar la salud mental"

La foto que compartió Sofía Balbi
URUGUAYOS

La despedida de Sofía Balbi para los compañeros de Luis Suárez y sus parejas que dejan Inter Miami: Jordi Alba y Sergio Busquets

Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central 
NACIONAL

¿Primer fichaje tricolor? Nacional y Gremio comienzan las negociaciones por Cristian Olivera; mirá lo que informan en Brasil sobre el jugador de la selección uruguaya

