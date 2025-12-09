Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOLX100 FEMENINO

Así eligieron capitanas y entrenadores de los 10 equipos de Primera División en la encuesta Fútbolx100 Femenino del Campeonato Uruguayo 2025: mirá voto a voto

Las capitanas y los entrenadores de los equipos de Primera división del fútbol uruguayo eligieron a la mejor jugadora, golera, revelación y entrenador del año

9 de diciembre 2025 - 5:00hs
Josefina Villanueva, de Nacional, ganó el premio a mejor golera del 2025

Josefina Villanueva, de Nacional, ganó el premio a mejor golera del 2025

La elección de la mejor jugadora, golera, entrenadora/o y revelación en la encuesta Fútbolx100 Femenino del Campeonato Uruguayo 2025, que anualmente organiza Referí, se realizó a través de la votación de las capitanas y entrenadores/as de todos los clubes que tomaron parte en el Torneo de Primera división.

Sofía Oxandabarat, jugadora de Nacional, fue votada Mejor Jugadora por segundo año consecutivo y por tercera vez en los últimos cuatro años.

Josefina Villanueva, de Nacional, fue elegida mejor golera.

Martha Figueredo (Nacional) y Antonella Cordero (Defensor Sporting) compartieron el premio a la revelación del año.

Sofía Oxandabarat, ganadora del Fútbol x100 Femenino de 2025
FÚTBOL X100 FEMENINO

Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como Mejor Futbolista de Uruguay en 2025 y recibe por tercera vez en cinco años el premio de Referí

Belén Aquino, ganadora de la primera edición de Fútbolx100 Femenino
FÚTBOLX100 FEMENINO

De Belén Aquino a Sofía Oxandabarat: repaso histórico con todas las ganadoras de Fútbolx100 Femenino

Marcel Rauss, campeón uruguayo con Nacional, ganó el galardón al mejor entrenador.

Campeón: Nacional.

¿Cómo se eligen a las mejores en Fútbolx100 Femenino?

Debido a que no existe un centenar de periodistas para elegir a las mejores como sucede en la encuesta Fútbolx100 masculino, Referí eligió el sistema que utiliza FIFA con capitanas y entrenadoras para sus elecciones.

En este caso, cada uno de ellos eligieron a tres jugadoras, por orden, y se les asignó cinco, tres y un punto respectivamente.

Además, votaron al mejor entrenador/entrenadora y cada voto sumó un punto.

Así culminó la votación, voto a voto en las cuatro categorías:

Embed
Embed
Embed
Embed

Estos fueron los votos de capitanas y entrenadoras:

Embed

Temas:

Fútbolx100 Femenino Fútbolx100 Campeonato Uruguayo Sofía Oxandabarat

Seguí leyendo

Las más leídas

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Ronald Araujo
URUGUAYOS

La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional
PEÑAROL

El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos