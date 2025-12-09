Así eligieron capitanas y entrenadores de los 10 equipos de Primera División en la encuesta Fútbolx100 Femenino del Campeonato Uruguayo 2025: mirá voto a voto

La elección de la mejor jugadora, golera, entrenadora/o y revelación en la encuesta Fútbolx100 Femenino del Campeonato Uruguayo 2025, que anualmente organiza Referí, se realizó a través de la votación de las capitanas y entrenadores/as de todos los clubes que tomaron parte en el Torneo de Primera división.
Sofía Oxandabarat, jugadora de Nacional, fue votada Mejor Jugadora por segundo año consecutivo y por tercera vez en los últimos cuatro años.
Josefina Villanueva, de Nacional, fue elegida mejor golera.
Martha Figueredo (Nacional) y Antonella Cordero (Defensor Sporting) compartieron el premio a la revelación del año.
Marcel Rauss, campeón uruguayo con Nacional, ganó el galardón al mejor entrenador.
Campeón: Nacional.
¿Cómo se eligen a las mejores en Fútbolx100 Femenino?
Debido a que no existe un centenar de periodistas para elegir a las mejores como sucede en la encuesta Fútbolx100 masculino, Referí eligió el sistema que utiliza FIFA con capitanas y entrenadoras para sus elecciones.
En este caso, cada uno de ellos eligieron a tres jugadoras, por orden, y se les asignó cinco, tres y un punto respectivamente.
Además, votaron al mejor entrenador/entrenadora y cada voto sumó un punto.
Así culminó la votación, voto a voto en las cuatro categorías:
Estos fueron los votos de capitanas y entrenadoras: