La historia de Sofía Oxandabarat, tres veces ganadora del Fútbolx100 Femenino: la estudiante de Salto que se convirtió en goleadora y tricampeona uruguaya

Sofía Oxandabarat comenzó a jugar en la AUF en 2020 y desde entonces es la reina del fútbol uruguayo: ganó el premio a Mejor Jugadora de Fútbolx100 Femenino en 2022 en Defensor Sporting y en 2024 y 2025 defendiendo a Nacional

9 de diciembre 2025 - 5:00hs
Sofía Oxandabarat celebra uno de sus goles contra Peñarol en 2024

Foto: Inés Guimaraens

Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue la ganadora como Mejor Jugadora de la encuesta Fútbolx100 Femenino de Referí del Campeonato Uruguayo 2025, y se convirtió en la primera futbolista en ganar tres veces el galardón, así como en obtenerlo en dos ocasiones consecutivas, luego de ser votada anteriormente para este reconocimiento en 2022 y 2024.

Con 31 años, Oxandabarat tiene cinco años de carrera como futbolista. Debutó en Racing en 2020, en la Segunda División, y de ahí en más su crecimiento fue en constante ascenso. Fue campeona con Defensor Sporting en 2021, pasó al fútbol argentino y volvió a Uruguay para jugar en Nacional, donde obtuvo las ligas de 2024 y 2025.

Además de ser la figura del año de los premios Fútbolx100, Oxandabarat también se consagró como goleadora del campeonato, con 15 tantos. Es la segunda vez que termina como la máxima anotadora del torneo, luego de conseguirlo en 2022 cuando era jugadora de Defensor Sporting.

La estudiante de Salto que le dio una oportunidad al fútbol

-ine9779-jpg..webp
Sofía Oxandabarat en Defensor Sporting

El fútbol siempre estuvo presente en la vida de Oxandabarat, según relató la propia futbolista a Referí en 2024. Desde que era una niña en Salto quiso jugar a la pelota, y aunque su madre no quería porque se podía lastimar, logró convencerla junto a su padre para empezar el baby en Ferro Carril. Luego dejó el club, pero continuó jugando por diversión.

A los 20 años se mudó a Montevideo para estudiar Ciencias de la Comunicación, e intentó practicar el fútbol en un club.

Se probó en River Plate, pero sentía que ir desde el Parque Batlle (donde vivía) al Parque Saroldi era demasiado lejos, y dejó.

En el segundo año de su carrera se enteró que había un equipo de su facultad y se sumó.

Participó durante tres años y en 2019, luego de ganar un torneo entre facultades, se sintió con confianza para volver a probar en un equipo de AUF.

Entonces concurrió a un llamado de aspirantes en Racing, y quedó.

En la escuelita ganó el campeonato de Segunda División en 2020 y salió goleadora del torneo con 20 goles.

En 2021 dio el salto a Primera al ser contratada por Defensor Sporting, equipo con el que ganó la primera y hasta el momento única liga en la historia del club como una de las figuras.

El paso frustrado por Wanderers y su llegada a Argentina

oxandabarat talleres.jpg
Sofía Oxandabarat durante su paso en Talleres de Córdoba

En 2022, Oxandabarat jugó la Copa Libertadores con el violeta y se consagró como goleadora del Campeonato Uruguayo, con 17 goles. Ese año obtuvo su primer premio como Mejor Jugadora del Fútbolx100 Femenino.

Para el arranque de 2023 la delantera pasó a Wanderers, pero su etapa en el bohemio duró poco. La jugadora explicó que habían pedido condiciones básicas para entrenar, pero desde el club del Prado no se las otorgaron, y luego de una discusión con autoridades de la institución decidió irse.

Meses después, en junio de ese año, le llegó la oportunidad de jugar en Talleres de Córdoba, club que ya se había interesado en llevarla a Argentina en enero, y armó las valijas.

Oxandabarat valoró que su paso por la T le sirvió para crecer futbolísticamente y destacó que le fue bien, pero no tuvo una buena experiencia fuera de las canchas.

"Me costó porque acá (en Montevideo) trabajaba, iba a jugar al fútbol, me juntaba con amigas, tenía una vida social bastante activa, y pasé a estar allá encerrada en mi casa todo el día, ir a entrenar, volver, estar sola y eso fue lo que me mató; por eso preferí volver a Uruguay, para estar bien", expresó.

La vuelta a Nacional y el bicampeonato

Sofía Oxandabarat, jugadora de Nacional
Sofía Oxandabarat, jugadora de Nacional, en la temporada 2025

Con el deseo de volver a Uruguay, en 2024 Oxandabarat firmó contrato con Nacional.

La chance de jugar la Copa Libertadores de ese año fue otro de los incentivos, pero finalmente el tricolor no disputó el torneo porque poco antes del estreno Conmebol le quitó la sede a Uruguay y se la dio a Paraguay, y se quedó sin la posibilidad Nacional de jugar con el cupo de equipo locatario.

Meses después, Nacional se recuperó de ese trago amargo y obtuvo el Campeonato Uruguayo.

Oxandabarat fue clave durante el torneo, y anotó dos goles en la victoria 3-0 contra Peñarol que dejó al albo primero a falta de una fecha para el final. Su actuación le valió su segundo premio a figura del año del Fútbolx100 Femenino.

La delantera salteña se quedó en Nacional para el 2025. Esta vez sí, como campeón uruguayo, el tricolor pudo jugar la Libertadores, en la que quedó afuera en fase de grupos.

En el Campeonato Uruguayo 2025, Nacional fue una topadora: ganó el Torneo Clasificatorio y la Serie Campeonato de forma invicta, con un total de 15 victorias y dos empates, y logró el bicampeonato uruguayo tras vencer 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central.

Oxandabarat fue la máxima goleadora de la liga con 15 goles, y este martes fue votada por los entrenadores y capitanas de los equipos de Primera División como Mejor Futbolista de la encuesta Fútbolx100 Femenino de Referí de la temporada 2025 y acumula tres premios como la reina del fútbol uruguayo.

