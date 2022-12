Sofía Oxandabarat, mejor jugadora de 2022: "Para los clubes uruguayos el fútbol femenino es un gasto"

La niña volvía de la escuela, se quitaba la túnica, se ponía la pelota abajo del brazo y cruzaba la calle para ir a jugar al fútbol con los varones en el Club Deportivo Artigas de Salto o en la placita del barrio. A veces jugaba descalza y se entreveraba también en los partidos de básquetbol de tres contra tres. Pese a que la mamá se oponía porque la podían lastimar, Sofía Oxandabarat logró salirse con la suya. Con la ayuda del papá que convenció a la mamá, se largó a jugar al baby.

Aquella niña creció y a los 20 años se instaló en Montevideo para estudiar una carrera, después otra, y volvió a su pasión, el fútbol. Ganó el Campeonato Uruguayo Femenino 2021 con Defensor Sporting y al cabo del Campeonato Uruguayo 2022 fue elegida la Mejor Jugadora de la temporada en la segunda edición de la encuesta Fútbolx100 Femenino de El Observador. Fue además la goleadora del torneo con 17 goles. Este mismo año también se recibió de Licenciada en Ciencias de la Comunicación y su aspiración es trabajar como periodista deportiva.

Inés Guimaraens

Sofía fue la goleadora del Campeonato Uruguayo 2022

“No me lo esperaba. El año pasado quedé contenta porque era mi segundo año en AUF y estar en el podio como se dice era bastante para mi. Un orgullo y feliz”, dijo Sofía a Referí sobre la distinción que recibió de parte de entrenadores y capitanas de los equipos de Primera división. En la primera edición de Fútbolx100 Femenino ella fue tercera en el rubro Mejor Jugadora, que entonces ganó Belén Aquino.

Para Sofía, Aquino sigue siendo la mejor jugadora: “Está un escalón por encima del resto, además es joven, tiene 20 años y ya juega una barbaridad”.

De igual a igual

Todo empezó en Ferro Carril, cuando la invitaron a jugar en el equipo de varones del baby fútbol. En esa época no había equipos de fútbol femenino en Salto. Con varios de sus compañeros compartía la escuela y le contaban que tenían miedo de marcarla o pegarle, porque era nena. Pero después, cuando conocieron sus habilidades futbolísticas, ya no le tuvieron tanta lástima. “Yo no quería que me dejaran pasar o hacer los goles por ser mujer, quería que me trataran de igual a igual”, recordó Sofía.

Esa competencia con varones le sirvió. No solo en el fútbol, también en el básquetbol, en el atletismo, porque siempre le gustaron los deportes. “A mi siempre me trataron muy bien, nunca me dejaron de lado y disfruté un montón esa etapa del baby”. De los siete años que jugó al fútbol de niños, su equipo fue campeón en seis. Tuvo como compañeros a Gastón Silva (futbolista de la selección uruguaya y actualmente en el Puebla) y Valentín Fornaroli, hermano de Bruno.

Después de los 13 dejó el fútbol –aunque lo seguía practicando con amigos- porque en Salto no había fútbol de mujeres. Pasó el tiempo y se mudó a Montevideo para estudiar. El primer año probó un par de prácticas en River Plate, pero el Prado le parecía demasiado lejos comparado con las distancias de su ciudad natal y dejó.

Sofía en Racing, su primer club en AUF

“Me dediqué a estudiar porque sabía el esfuerzo que hacían mis padres para mantenerme en Montevideo, sabía que si me ponía a jugar al fútbol iba a perder tiempo”. Se inscribió en el equipo femenino de la Facultad que no le demandaba tantas horas de entrenamiento y en 2019 fueron campeonas con la FIC (Facultad de Información y Comunicación). Al año siguiente se probó y quedó en Racing, porque quería tener la experiencia de jugar en AUF. En julio de 2021 pasó a Defensor Sporting.

Durante el primer año estudió laboratorista dental, pero abandonó porque la manualidad no era su fuerte. Entonces se inclinó por la carrera de Comunicación. “Siempre me gustó el periodismo deportivo, pero en ese momento no me gustaba Montevideo y trabajar de periodista en Salto no me iba a rendir, entonces no lo hice. Al segundo año dije me voy a dedicar a lo que me gusta de verdad, al final Montevideo me terminó gustando y ya me voy a quedar a vivir acá. Por suerte me recibí este año”.

Falta de apoyo

Defensor Sporting, Nacional y Peñarol, se han despegado en el fútbol de mujeres en los últimos años. En el último campeonato se sumó Wanderers. El apoyo que le brindan a las jugadoras y la infraestructura, hacen la diferencia con los demás equipos, aunque aún quedan grandes brechas.

“Falta bastante apoyo, la organización no es buena, venimos de jugar un campeonato cuando Defensor salió campeón que lo terminamos en el 2022 y teníamos que haberlo terminado en el 2021, ahora jugamos seis meses este de 2022. Hay pocos partidos y pocos partidos de buena calidad. ¿Cómo le vas a vender a alguien si los partidos terminan 9-0? Son muy largas las diferencias entre un equipo y otro. Necesitamos más apoyo económico, porque no le podés pedir a un cuadro que juegue bien al fútbol, que sea vistoso, cuando capaz que no tiene una cancha de fútbol 11 o un arco para poder entrenar. Ahí los clubes tienen que ponerse un poco más. Nosotros en Defensor entrenamos en el Complejo Pichincha que tenemos gimnasio, cancha; Peñarol y Nacional también, ahí te das cuenta que hacen la diferencia”, analizó la mejor jugadora del último campeonato uruguayo.

Subrayó la falta de patrocinadores que colaboren, “porque todo el mundo te dice que el fútbol femenino te da pérdida, pero todo te va a dar pérdida cuando empezás. Para los clubes somos un gasto. Tenés que apoyar. A Nacional en la Copa Libertadores le fue bien, Defensor salimos campeonas y jugamos la Libertadores 2022. Si apostás va a ir creciendo”.

Indicó que la aparición de equipos de baby fútbol de mujeres es bueno para el crecimiento de esta actividad. “Tengo compañeras que empezaron a jugar a los 15, a los 18, y si vos no agarraste toda la técnica de chica, después es difícil. No es que los hombres ya nacen sabiendo jugar a la pelota, no, se les inculca y les van enseñando; si a la mujer le vas enseñando, el nivel va a ir creciendo. Creo que en unos años en Uruguay va crecer un montón”.

Sofía trabaja durante el día en Fiosiomed, la clínica de prevención de lesiones y durante la época competitiva entrena de noche. “Muchas de las gurisas trabajamos y nos vamos a entrenar. Yo trabajo hasta las 19:30 y de ahí nos íbamos con Juli (Juliana Castro) juntas y llegamos un poco pasadas las 20 (horario de comienzo), y no tenés el mismo descanso, la misma alimentación, que tiene un jugador profesional. Y eso se siente. En la Copa sentíamos el desgaste de jugar cada tres días, el físico no es el mismo. Muchas trabajan o estudian y después van a entrenar”, explicó.

Inés Guimaraens

Sofía en el banco del Franzini

Defensor compitió en el torneo continental en Ecuador dando muchas ventajas deportivas, frente a equipos con jugadoras profesionales. “Veíamos las delegaciones y tenían de todo, y nosotros de casualidad un par de ropas, pelotas y esas cosas. Por eso te das cuenta la diferencia. Acá intentamos ser profesionales, capaz que más de parte de las jugadoras que en ese tiempo sabíamos que nos teníamos que cuidar, trabajamos mucho con el cuerpo técnico por el tema de la altura, practicamos con máscaras que nos ayudó bastante. Nuestro mayor objetivo era pasar la fase de grupos y nos quedamos con la espina del último partido que nos dieron vuelta en lo último. Pero competimos contra Boca que llegó a la final y pedimos 2-0 y Ferroviaria, tercero en la Libertadores pasada y perdimos 1-0 y tuvimos alguna chance de empatar” recordó.

La participación en la Copa tal vez las sacó de foco en el Campeonato Uruguayo y no pudieron lograr el bicampeonato en 2022. “Teníamos un buen equipo para hacerlo, arrancamos mal en el Apertura y después con la Copa capaz que nos desviamos un poco y salimos terceras. No era lo que queríamos pero fue una linda experiencia lo de la Copa, que jugamos por primera vez. Como experiencia y como grupo sumó mucho”.

Periodista deportiva

Sofía se hizo hincha de la Roma por Francesco Totti. “Miraba todos los partidos y me encantaba cómo jugaba, los goles que hacía, los pases que metía. Siempre fui de mirar mucho fútbol, la Premier League, la Serie A, la liga argentina. Otro que me gustaba era Steven Gerrard”, contó.

De chica miraba para aprender y a veces su padre le explicaba movimientos que hacían los jugadores en la cancha y después trataba de imitarlos. Ahora, hace pensando en su futura tarea.

La tesis final de la carrera fue sobre el rol de la mujer en el periodismo deportivo y en el fútbol femenino: “Como pasa siempre, sabemos que es un ambiente muy machista, que hay pocas mujeres en el rol de periodistas de comentar o estar debatiendo con los hombres. Ahora se está viendo un poco más, pero antes eran más presentadoras que otra cosa. En el fútbol femenino lo vivo todos los días, nada que ver al masculino, faltan muchas cosas todavía. Si bien de a poco se van logrando, es muy poquito y hay una brecha muy grande entre el masculino y femenino”, opinó.

Facebook

La radio es otra de sus pasiones

Le encanta la radio por su ambiente más descontracturado, pero también la televisión y destacó el programa La Quinta Tribuna de fútbol femenino de AUFTV.

Sofía comentó algunos partidos del Mundial Sub 17 femenino, de la Sub 20 y de la Copa Libertadores Femenina para las emisiones por cable: “Si bien siento que me falta mucho todavía, que me pongo muy nerviosa, es algo que me gusta, así como también me gusta hacer campo de juego”.

Su idea actual es jugar uno o dos años más al fútbol y después dedicarse al periodismo. “Si trabajo en eso sé que al fútbol no puedo jugar más; no me darían los tiempos para todo. Éticamente tampoco es viable: me pasó que comenté la Copa Libertadores cuando Nacional logró el cuarto puesto, y era raro estar comentando a Nacional siendo jugadora de Defensor”.

La licenciada del gol, aquella niña que jugaba descalza en la callecitas de Salto, es hoy la mejor jugadora del fútbol uruguayo de mujeres.