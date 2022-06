La historia de Belén Aquino, ganadora de Fútbolx100 Femenino

Belén Aquino fue elegida Mejor Jugadora del Campeonato Uruguayo 2021 en la primera edición de la encuesta Fútbolx100 Femenino organizada por El Observador, continuando la histórica Fútbolx100 que realiza desde 1996.

La delantera de Peñarol, de 20 años, recibió 51 votos, superando a Esperanza Pizarro de Nacional y a Sofía Oxandabarat de Defensor Sporting.

Aquino se destaca en el fútbol femenino de Uruguay desde hace varios años, aunque su pase a Peñarol en 2020 acrecentó la visibilidad de su juego y de sus goles.

Nacida en el Barrio Conciliación, comenzó a los 5 años a jugar en Belo Horizonte de baby fútbol y luego continuó en Independiente de Lezica, siempre jugando con varones.

Al fútbol de la AUF se incorporó en Colón FC y su pase a Progreso en 2019 fue el primero del fútbol femenino en Uruguay que incluyó dinero a cambio.

Leonardo Carreño Belén Aquino, goleadora de Peñarol

El club de San Martín y Fomento, tetracampeón uruguayo entre 2013 y 2016, no quería perder a su joya, entonces se llegó a un acuerdo económico: Progreso pagó US$ 2.000 por el pase e incluyó una cláusula, en la que especificaba que Aquino no podía jugar contra Colón.

Desde Progreso llegó a Peñarol en 2020 y en una entrevista con Referí dijo que había llegado "al club más grande de nuestro fútbol".

"Vestir la camiseta aurinegra" para ella supuso "una gran responsabilidad", ya que se sumaba al equipo que había ganado los últimos tres campeonatos uruguayos.

Además, la mejor jugadora del fútbol uruguayo en la actualidad defendió a las tres categorías de las selecciones nacionales. En 2018 fue la autora del primer gol celeste en el Mundial sub 17 que se desarrolló en Uruguay. El tanto lo marcó en el estadio Charrúa frente a Nueva Zelanda.

En abril de 2022 terminó como la máxima goleadora del Campeonato Sudamericano sub 20 que se desarrolló en Chile.

Pese a que dio la ventaja de jugar un encuentro de menos por un esguince de tobillo, Aquino terminó con 10 goles como la máxima artillera del certamen continental.

Seis de los goles los hizo en la histórica victoria 13-0 ante Bolivia; ese día se retiró de la cancha con dos pelotas por haber convertido dos hat-tricks.

También integra el plantel de la selección mayor que dirige Ariel Longo y que se está preparando para la Copa América 2022 que se jugará en julio próximo en Colombia.