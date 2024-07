Nacional: el cruce de Lasarte con un periodista que le preguntó por el posible clásico con Peñarol y lo que dijo de Santander, Ebere y Petit

“Tenemos algunas opciones. La de Gonzalo Petit parece la más lógica por la posición en la que juega y porque ha convertido en los últimos partidos”, señaló. “Entiendo mucho las manifestaciones e los aficionados, aquello del chiquilín y el pibe que juega, pero es un chico muy joven y también entiendo que debemos ser muy cuidadosos de no cargarlo con una mochila demasiado pesada. Si bien es una opción, todavía no estamos definidos. Vamos a esperar un día más y mañana vamos tomar una decisión”.

1704464276156.webp Gonzalo Petit Leonardo Carreño

Con respecto a la delantera, con las lesiones de Gonzalo Carneiro, Christian Ebere y la ausencia que tuvo Federico Santander por un asunto familiar, Lasarte dijo que “las dificultades están”.

La situación de Federico Santander

“Por suerte, en el caso de Federico Santander ya ha regresado, si bien este partido del domingo le puede quedar un poco cercano en el tiempo tomando en cuenta a sus dos semanas que no pudo entrenar, preocupado por un aspecto mucho más importante. De repente para el otro domingo sí podría estar, eso es una noticia importante”, señaló.

“De cara a este domingo, tenemos algunas opciones, no son opciones muy claras porque no tenemos jugadores específicos, aparte de Gonzalo (Petit), que tampoco sé si es un 9 específico. Sobre esas opciones tenemos que encontrar la solución”, agregó.

20240707 Federico Santander de Nacional ante Rampla Juniors Federico Santander de Nacional ante Rampla Juniors FOTO: @CampeonatoAUF

Consultado por si Santander podía estar este domingo, dijo que el atacante paraguayo “ha tenido un gran apoyo de parte de sus compañeros, del club y del cuerpo técnico”, luego de ir a su país por un asunto familiar y regresar esta semana.

“Llegó el miércoles, hoy es viernes. Es un poquito prematuro. Pero la realidad obliga”, sostuvo Lasarte. “Es un jugador avezado, experiente, eso puede ayudar. Me parece que un partido desde el inicio le queda larguísimo, pero de repente como una opción, pondría un signo de interrogación, no me animaría a decir que no”.

La situación de Christian Ebere

Lasarte también fue consultado por una charla que mantuvo este jueves con Ebere, el nigeriano que sonó para Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero del que se le confirmó una lesión en las últimas horas.

“No entiendo mucho estos de las charlas, charlas yo tengo con todos”, comenzó el DT. “No es nada específico. Simplemente, frente a una posibilidad nos sentamos para ver cómo era la idea, nuestra idea y la de él. Después es tuvimos de acuerdo. Y lo que fue ocurriendo durante el día, luego lamentablemente hubo una situación por todos conocida que deja de lado de momento la opción del equipo argentino y seguirá haciendo su recuperación acá haya que se vea qué hacemos”.

Cuando le preguntaron qué lesión tenía el africano, dijo: “No lo sé”, y agregó que estaban a la espera del informe médico.

Negociaciones por Nicolás “Ojito” Rodríguez

En el marco del período de pases, Lasarte también habló sobre la posibilidad de que Nicolás “Ojito” Rodríguez, jugador de Defensor Sporting, llegue a los albos.

“Siempre tengo como política no hablar de los futbolistas que no están. Como esto ha trascendido y además, tanto el club donde está el futbolista como de nosotros ha habido manifestaciones al respecto, puedo decir que están en negociaciones”.

000-34jd6zf-jpg..webp Ojitos Rodríguez Dante Fernández / AFP

El entrenador también dijo que espera la llegada de refuerzos de cara al partido ante Sao Paulo por Copa Libertadores.

"Los días pasan y quiero tener a los jugadores ya”, señaló. “Lamentablemente hemos sido muy poco afortunados. Es raro que se te lesionen tres futbolistas en la misma posición, uno de gravedad, el otro con una problemática, y otro con una problemática a nivel familiar de la más complicada”, agregó el DT, quien dijo que además de los delanteros busca fichajes para otras posiciones.

El intercambio de Lasarte con un periodista que le preguntó por el clásico

Una de las preguntas no le cayó del todo bien a Martín Lasarte. Fue cuando le consultaron por un posible clásico en caso de que Nacional gane su serie y Peñarol la suya, lo que haría que ambos grandes se enfrenten en la final del Intermedio.

“La verdad, me llama mucho la atención... Hay cinco equipos involucrados para jugar la final. Me parece que es como ningunear y faltarle el respeto a los otros. Sinceramente lo digo”, dijo el DT al comenzar su respuesta.

“No, no, para nada”, le señaló el periodista.

“Sí, porque la posibilidad está de que juguemos contra otro equipo o que ninguno de los dos juguemos”, agregó Lasarte

“Yo pregunto por uno”, sostuvo el periodista.

“Bueno, estas eliminando las otras posibilidades. Es tu punto de vista. Lo venía pensando de antes, no es culpa tuya, porque ya lo he escuchado”, señaló el DT. “Yo he estado en otro lado y suena como feo. La semana que viene me preguntás”.

“Esta semana me parece que nosotros tenemos un rival con el que jugar, el rival al que haces referencia también, y hay otros equipos involucrados. Esperemos que termine, no nos apuremos, y después con mucho gusto tendremos una semana larga para poder discutir”, agregó Lasarte.

Tras el final de la conferencia, luego de otras preguntas, el técnico y el periodista se quedaron charlando sobre ese tema y el DT señaló: “La pregunta es la semana que viene”.