A qué hora juegan este viernes Montevideo City Torque vs Nacional por el Torneo Intermedio y dónde verlo

El partido entre Montevideo City Torque y Nacional por la primera fecha del Torneo Intermedio se disputa este viernes 15 de mayo de 2026 en el Estadio Charrúa

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Este cruce marca el debut de ambos equipos en el segundo certamen corto de la temporada del fútbol uruguayo.

El encuentro correspondiente a la primera jornada del Torneo Intermedio está programado para este viernes 15 de mayo.

El pitazo inicial será a las 20:00 horas (horario de Uruguay).

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Los detalles arbitrales para el encuentro son los siguientes:

Árbitro principal: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Augusto Olmos.

VAR: Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Nacional?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Así llegan los equipos

Nacional llega a este inicio del Torneo Intermedio con el objetivo de sumar puntos vitales para la Tabla Anual, luego de cerrar el Torneo Apertura con una victoria por 4 a 0 frente a Cerro. El equipo buscará iniciar con el pie derecho en un certamen que históricamente le ha resultado favorable.

Por su parte, Montevideo City Torque cerró el Apertura con 23 unidades. El conjunto ciudadano afronta este compromiso con la mirada puesta también en el plano internacional, ya que la próxima semana disputará un partido trascendente ante Deportivo Riestra por la Copa Libertadores, donde lidera el Grupo F con nueve puntos.

Posible alineación de Nacional

La oncena probable del equipo tricolor para el debut en el Torneo Intermedio es la siguiente:

Arquero: Luis Mejía.

Defensas: Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera y Camilo Cándido.

Mediocampistas: Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos (o Luciano Boggio), Baltasar Barcia y Juan Cruz De Los Santos.

Delanteros: Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Venta de entradas y precios

Las entradas para el encuentro en el Estadio Charrúa se encuentran a la venta a través de la plataforma web de Cobraticket.

Parcialidad de Nacional (Tribuna Bolivia): 700 pesos para socios y 900 pesos para el público general.

Parcialidad de Montevideo City Torque: Socios ingresan gratis y la entrada general tiene un costo de 500 pesos.

Menores: Los menores de 11 años ingresan gratis acompañados de un adulto.