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Nacional celebra sus 127 años: mirá el mensaje y el video conmemorativo que lanzaron los tricolores en su aniversario

"Nacional no se explica, se siente. Y se hereda", dice el mensaje tricolor

14 de mayo de 2026 8:39 hs

Nacional celebra sus 127 años

El Club Nacional de Football celebra este 14 de mayos sus 127 años de historia y para conmemorarlo lanzó un video que fue compartido en sus redes sociales.

“Hace 127 años nació una historia que se convirtió en identidad, pasión y orgullo para generaciones enteras”, dice el mensaje de los albos. “127 años defendiendo nuestros colores. 127 años haciendo del amor por el Decano una forma de vida”.

“Porque Nacional no se explica, se siente. Y se hereda. ¡Felices 127 años, Club Nacional de Football!”, concluye la nota.

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El video, por su parte, cuenta con imágenes que repasan la historia tricolor, así como figuras y momentos especiales del club.

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