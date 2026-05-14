Registro, edad mínima y más seguridad: Metediera defendió propuesta para la regulación de la circulación de monopatines

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera , defendió en las últimas horas su propuesta para la regulación de la circulación de monopatines eléctricos en el tránsito que está siendo analizada por el Congreso de Intendentes.

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En rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), Metediera señaló la necesidad de contar con algún tipo de registro de usuarios y vehículos .

"Es dar una especie de permiso de circulación a una persona que viene con el número del código del monopatín y lo registra" , afirmó. Según aclaró, el registro no implicaría colocar matrícula ni cobrar patente .

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El presidente de Unasev indicó además que la regulación dependerá de cómo ingresen los monopatines al país: si son considerados juguetes o vehículos .

Metediera advirtió sobre los riesgos asociados a este tipo de vehículos debido a las velocidades que pueden alcanzar.

"Estamos hablando de monopatines que andan a 60-70 km/h, mucho más a veces que una bicicleta, una moto o que la velocidad máxima permitida", dijo.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir varios aspectos regulatorios:

Una edad mínima para circular.

Si corresponde habilitar su uso en rutas.

Y reforzar medidas de seguridad como el uso de chaleco reflectivo.

El jerarca recordó que el uso de casco ya está previsto en la normativa vigente. "La persona se tiene que hacer responsable de sus actos en el tránsito", enfatizó.

En paralelo, Metediera informó que las Direcciones de Tránsito analizan implementar un sistema de pre-empadronamiento de motos al momento de la venta. Además, informó que se analizan modificaciones en el sistema de licencia por puntos.

Según explicó, la lógica será que las sanciones pasen de recaer sobre el vehículo a impactar directamente sobre la persona que lo conduce.

Las propuestas forman parte de una discusión más amplia sobre movilidad urbana y seguridad vial, en un contexto de crecimiento del uso de monopatines eléctricos y otros vehículos personales.

Desde Unasev sostienen que el objetivo es adaptar la normativa a nuevas formas de circulación sin descuidar las condiciones de seguridad en el tránsito.