Unasev advierte por aumento de accidentes con monopatines, bicicletas y patinetas en el tránsito: en 2025 hubo 191 lesionados

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) publicó un informe referido a los accidentes de tránsito que involucraron a vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, aquellos que incluyen a las bicicletas eléctricas, monopatines y patinetas .

La divulgación de estos datos se da al mismo tiempo que la Intendencia de Montevideo (IM) analiza regular la circulación de estos dispositivos , pese a que existe una normativa de 2019 de escasa fiscalización.

Según los datos de Unasev, en 2025 hubo 191 casos de usuarios de VMP lesionados en siniestros , mientras que en 2020 habían sido 26 . Esto implica un crecimiento de 634,6%.

Regulación de monopatines en Montevideo: normativa aclara uso de casco, por dónde deben circular y cuáles son los límites

Dentro del rubro de VMP, el dispositivo que registró un aumento mayor de la siniestralidad fueron los monopatines , que se erigieron como la categoría con " mayor crecimiento en lesionados " en los últimos cinco años , en el período 2020-2025.

Dentro de los siniestros registrados por la Unasev, los heridos graves "muestran una tendencia creciente en términos absolutos", ya que habían sido cuatro en 2021 a 26 en 2025. La participación, sin embargo, en el total de lesionados se mantuvo estable.

Respecto a los heridos leves, los usuarios de VMP que entran dentro de esta categoría también "muestran una tendencia creciente en términos absolutos", pasando de 25 casos en 2020 a 165 en 2025.

Hubo una persona fallecida usuaria de VMP que se registró en 2020, que circulaba en monopatín, detalló Unasev.