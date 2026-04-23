Unasev advierte por aumento de accidentes con monopatines, bicicletas y patinetas en el tránsito: en 2025 hubo 191 lesionados

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) publicó un informe referido a los accidentes de tránsito que involucraron a vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, aquellos que incluyen a las bicicletas eléctricas, monopatines y patinetas.
La divulgación de estos datos se da al mismo tiempo que la Intendencia de Montevideo (IM) analiza regular la circulación de estos dispositivos, pese a que existe una normativa de 2019 de escasa fiscalización.
Según los datos de Unasev, en 2025 hubo 191 casos de usuarios de VMP lesionados en siniestros, mientras que en 2020 habían sido 26. Esto implica un crecimiento de 634,6%.
Dentro del rubro de VMP, el dispositivo que registró un aumento mayor de la siniestralidad fueron los monopatines, que se erigieron como la categoría con "mayor crecimiento en lesionados" en los últimos cinco años, en el período 2020-2025.
Dentro de los siniestros registrados por la Unasev, los heridos graves "muestran una tendencia creciente en términos absolutos", ya que habían sido cuatro en 2021 a 26 en 2025. La participación, sin embargo, en el total de lesionados se mantuvo estable.
Respecto a los heridos leves, los usuarios de VMP que entran dentro de esta categoría también "muestran una tendencia creciente en términos absolutos", pasando de 25 casos en 2020 a 165 en 2025.
Hubo una persona fallecida usuaria de VMP que se registró en 2020, que circulaba en monopatín, detalló Unasev.