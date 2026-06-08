Tragedia en Brasil: un turista uruguayo de 41 años murió ahogado en la playa de Arraial do Cabo

Un turista uruguayo de 41 años murió ahogado en Arraial do Cabo, un balneario ubicado en el estado de Río de Janeiro, Brasil.
Según informó el portal brasileño G1, el incidente ocurrió el pasado viernes sobre las 15:20 horas, cuando los bomberos fueron alertados de que dos personas se estaban ahogando en el mar.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a las víctimas siendo asistidas por profesionales de la red de salud municipal. De acuerdo con la información divulgada por el medio brasileño los socorristas le practicaron maniobras de reanimación, pero el hombre falleció en la playa.
Las autoridades manejan como una de las hipótesis que la víctima haya sufrido un infarto mientras se encontraba en el mar.
La playa estaba señalizada con banderas rojas
En un comunicado, la alcaldía de Arraial do Cabo informó que la playa se encontraba señalizada con banderas rojas, que advierten sobre condiciones peligrosas para ingresar al agua.
Embed - Prefeitura de Arraial do Cabo on Instagram: "Nota Oficial A Prefeitura de Arraial do Cabo lamenta profundamente o falecimento de um turista uruguaio, de 41 anos, ocorrido na tarde desta sexta-feira (5) na Praia Grande. O município informa que a Praia Grande estava devidamente sinalizada com bandeira vermelha, indicando risco elevado para banho. Os guarda-vidas realizaram os procedimentos de reanimação, porém, apesar de todos os esforços empregados pelas equipes de salvamento, não foi possível reverter o quadro. A Prefeitura está mobilizada por meio das secretarias de Segurança Pública, Defesa Civil e Turismo, prestando assistência e suporte à família da vítima. O município também mantém contato com o Consulado do Uruguai para auxiliar nos trâmites necessários. A administração municipal reforça o alerta para que moradores e visitantes respeitem a sinalização das praias, especialmente durante períodos de ressaca, quando as condições do mar apresentam riscos significativos à segurança dos banhistas. A Prefeitura de Arraial do Cabo manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor."
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Además, el municipio señaló que fueron movilizados equipos de Seguridad Pública, Defensa Civil y Turismo para asistir a la familia del fallecido.
La administración local también indicó que mantiene contacto con el consulado uruguayo para coordinar los trámites correspondientes. Fuentes de Cancillería consultadas por El Observador aseguraron estar al tanto del tema y "tratando de contactar familiares".
Según relataron residentes de la zona, varios surfistas que se encontraban en la playa colaboraron en el rescate de las personas afectadas.