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Antoine Griezmann debutó con gol en el Orlando City por la MLS, con una asistencia de un uruguayo poco conocido

Griezmann anotó uno de los cuatro goles con los que el Orlando City venció a los San José Earthquakes

23 de julio de 2026 11:27 hs
Antoine Griezmann junto a Justin Ellis, estadounidense de raíces uruguayas

Antoine Griezmann junto a Justin Ellis, estadounidense de raíces uruguayas

El francés Antoine Griezmann debutó en la MLS con el Orlando City, y anotó uno de los tantos que ayudó a su equipo a vencer 4-0 a San José Earthquakes, con una asistencia de un jugador uruguayo poco conocido en estas tierras.

Orlando abrió la cuenta a los 7 minutos con un tanto de cabeza de David Brekalo, tras una asistencia de tiro libre del colombiano Eduard Atuesta, que se despachó con tres pases de gol en el encuentro.

A los 28 también fue el encargado de asistir a su compatriota Iván Angulo, que anotó el 2-0 con un potente remate de afuera del área.

El gol de Griezmann llegó en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando Justin Ellis recuperó un balón cerca del área rival y se la dio al francés, que se sacó a un defensor con un amague y definió con un disparo rasante para decretar el 3-0.

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Ellis nació en Florida, Estados Unidos, el 14 de mayo de 2007, pero también tiene la nacionalidad uruguaya gracias a su madre, oriunda del país. Comenzó en las juveniles del Inter Miami y luego pasó a las inferiores de Orlando, donde en 2025 destacó en el equipo de reserva con siete goles y seis asistencias en 22 partidos.

Justin Ellis, estadounidense con raíces uruguayas, en el Orlando City

Justin Ellis, estadounidense con raíces uruguayas, en el Orlando City

El delantero lleva 12 partidos jugados con el equipo de Florida esta temporada, nueve en la MLS y tres en la US Open Cup, con dos goles anotados y cuatro asistencias. Ya representó a la selección sub 18 y sub 19 de Estados Unidos, y con 19 años recién cumplidos es un firme candidato a representar a este combinado en el Mundial Sub 20 de 2027.

En la presentación de Griezmann en el Orlando, en un amistoso ante los Tampa Bay Rowdies que culminó 6-0 a favor de los de la MLS, Ellis se despachó con tres asistencias.

El paraguayo Braian Ojeda puso el 4-0 definitivo para el equipo violeta, otra vez con asistencia de Atuesta. Con esta victoria Orlando alcanzó el décimo lugar de la Conferencia Este con 17 puntos, a dos unidades del DC United, noveno y último en los puestos de clasificación a los playoffs de la MLS.

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