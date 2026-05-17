Entre lágrimas, los hinchas de Atlético de Madrid despidieron a Antoine Griezmann y el colchonero complicó en el descenso a Girona de Cristhian Stuani

Antoine Griezmann disputó este domingo sus últimos minutos ante su hinchada de Atlético de Madrid, frente a Girona (1-0) y recibió un emotivo homenaje en el Metropolitano, mientras que un gol de Vinícius dio la victoria en Sevilla (1-0) a Real Madrid.

Al borde de las lágrimas a su llegada al estadio, Griezmann, de 35 años, se despidió de sus aficionados al término de su partido número 500 de Liga con la camiseta rojiblanca, y probablemente de su penúltimo encuentro en Europa, antes de volar este verano a Orlando, en Estados Unidos.

"Siempre me toca despedir a la gente que quiero. Ahora se me va mi hermano. El máximo goleador de Atlético de Madrid... Gracias por alegrarnos todos los días. En los momentos difíciles siempre sale Antoine y nos saca una sonrisa", señaló un emocionado Koke, capitán de Atlético.

Los nueve partidos disputados al mismo tiempo este domingo (salvo el del campeón Barcelona con Betis) no despejaron demasiadas incógnitas para la 38ª y última fecha el próximo fin de semana, que Girona (18º) y Mallorca (19º) iniciarán en posiciones de descenso y acompañarían a segunda a un Real Oviedo que perdió en casa con Alavés (1-0).

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Federico Viñas fue titular en Oviedo y salió a los 79'. Nicolás Fonseca solo disputó el primer tiempo y Thiago Borbas entró a los 79' por el egipcio Haissem Hassan.

En la pelea por la salvación, la victoria de Levante ante Mallorca (2-0) dejó en una situación muy comprometida al conjunto bermellón de Martín Demichelis a falta de una fecha para el final de la Liga.

Mallorca deberá ganar a Oviedo el sábado y esperar otros resultados, de igual modo que Girona ante Elche, después de que el conjunto catalán de Míchel perdiese en el Metropolitano 1-0 ante Atlético de Madrid con gol del nigeriano Ademola Lookman.

Esta vez, el ingreso de Cristhian Stuani a los 56' no le dio a Girona el empate, como pasó en las dos fechas anteriores.

En la zona alta, Villarreal perdió 2-0 en Vallecas ante el EuroRayo, que jugará la final de la Conference League ante Crystal Palace, y el Submarino Amarillo pugnará por la tercera posición en la tabla con Atlético en la última fecha.

El Pacha Alfonso Espino entró a los 81' en Rayo. Santiago Mouriño fue titular en Villarreal y terminó amonestado.

Dos históricos que sellaron su presencia en primera la próxima temporada fueron Espanyol tras ganar 2-1 a Osasuna, y Valencia, que venció en un espectacular partido 4-3 en San Sebastián a Real Sociedad.

Leandro Cabrera fue titular en Espanyol.

Salvados a una fecha del final, los pericos y el conjunto che podrían incluso clasificar a Conference League al término de la temporada.

Elche derrotó 1-0 a Getafe en partido donde Álvaro Rodríguez homenajeó a Daniel "Coquito" Rodríguez, su padre recientemente fallecido.

Asistencia de Kylian Mbappé

También está salvado Sevilla a pesar de su derrota ante un Real Madrid en el que fue titular y jugó los 90 minutos el delantero francés Kylian Mbappé a pesar de su polémica con su entrenador Álvaro Arbeloa el jueves.

El capitán de la selección francesa había criticado la decisión de Arbeloa de dejarlo en el banco ante Oviedo, ya descendido, cuando estaba listo para jugar, asegurando que su entrenador le había dicho que era "el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Gonzalo, Vinicius y Mastantuono", algo que el DT merengue negó haber dicho minutos después.

Mbappé, jugador más decisivo de club blanco con 41 goles en 42 partidos en todas las competiciones, 24 de ellos en Liga, ha sido objeto de críticas por parte de la prensa española y por una gran parte de la hinchada merengue, que le reprocha una actitud demasiado individualista.

Este domingo dio el pase de gol a Vini en el minuto 14 en el Sánchez Pizjuán.

Le quedará un último partido por disputar, el próximo domingo contra Athletic Club, para intentar reconquistar al público madrileño, antes de incorporarse a los Bleus para su preparación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio al 19 de julio).

Federico Valverde volvió a quedar afuera del plantel luego del incidente que tuvo con su compañero de equipo, el francés Aurélien Tchoaumeni, quien fue titular.

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