Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Las fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Diego Godín , el excapitán de la selección uruguaya, tuvo este fin de semana un momento familiar muy especial al bautizar a su pequeña hija, en una ceremonia en la que estuvo el delantero francés Antoine Griezmann , campeón del mundo en Rusia 2018 .

Ambos futbolistas son amigos tras haber compartido equipo en Atlético de Madrid, donde hoy juega el atacante galo, quien es el padrino de la pequeña, por lo que viajó especialmente a Uruguay.

Godín compartió fotos de la ceremonia, la que se realizó al aire libre y en un entorno campestre.

El bautismo estuvo a cargo del cura Juan Andrés "Gordo" Verde.

Otro que estuvo fue Gonzalo “Chory” Castro, excompañero de Griezmann en sus comienzo en Real Sociedad.

El Chory le regaló una camiseta de Porongos de Flores, el club del que es hincha y en el que el año pasado jugaron juntos en la Copa de Clubes de OFI, logrando el título de campeón.