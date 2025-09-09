Dólar
URUGUAYOS

Las tiernas fotos de Diego Godín y Antoine Griezmann en el bautismo de la hija del excapitán de la selección uruguaya

Diego Godín compartió fotos de la ceremonia, la que se realizó al aire libre y en un entorno campestre; mirá las fotos

9 de septiembre 2025 - 9:22hs

Diego Godín, el excapitán de la selección uruguaya, tuvo este fin de semana un momento familiar muy especial al bautizar a su pequeña hija, en una ceremonia en la que estuvo el delantero francés Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia 2018.

Ambos futbolistas son amigos tras haber compartido equipo en Atlético de Madrid, donde hoy juega el atacante galo, quien es el padrino de la pequeña, por lo que viajó especialmente a Uruguay.

Gonzalo Castro, Antoine Griezmann y Diego Godín
URUGUAYOS

La visita relámpago de Antoine Griezmann a Uruguay, el reencuentro con sus excompañeros Diego Godín y Gonzalo Castro y la camiseta que se llevó

Godín compartió fotos de la ceremonia, la que se realizó al aire libre y en un entorno campestre.

El bautismo estuvo a cargo del cura Juan Andrés "Gordo" Verde.

Otro que estuvo fue Gonzalo “Chory” Castro, excompañero de Griezmann en sus comienzo en Real Sociedad.

542377260_18527671546002416_3273471880673565680_n.

El Chory le regaló una camiseta de Porongos de Flores, el club del que es hincha y en el que el año pasado jugaron juntos en la Copa de Clubes de OFI, logrando el título de campeón.

diego godin Antoine Griezmann Atlético de Madrid

