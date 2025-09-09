Dólar
ELIMINATORIAS

Los goles que necesita Darwin Núñez para ser el goleador de las Eliminatorias; mirá la tabla que lidera Lionel Messi, quien no jugará la última fecha

Darwin Núñez es el máximo goleador celeste en las actuales Eliminatorias con 5 goles en 12 partidos; mirá cómo está la tabla

9 de septiembre 2025 - 8:42hs
Uruguay Colombia, eliminatorias 2026/Darwin Nuñez
Foto: Leonardo Carreño

Darwin Núñez vuelve a la selección uruguaya este martes (20:30 horas) ante Chile en Santiago, tras cumplir su sanción, en el último partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 y en el que intentará terminar en lo más alto de la tabla de goleadores.

El delantero de Al Hilal de Arabia Saudita es el máximo goleador celeste en las actuales Eliminatorias con 5 goles en 12 partidos, seguido por Nicolás De la Cruz y Rodrigo Aguirre, ambos con 3 tantos.

Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste
Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste

Darwin Núñez saluda a una hincha de la selección uruguaya antes de viajar con la celeste

Darwin Núñez entre los goleadores de las Eliminatorias

En la tabla de las Eliminatorias, Darwin se ubica en la cuarta posición con sus 5 tantos, la que comparte con Salomón Rondón de Venezuela (en 17 partidos), Enner Valencia de Ecuador (14 partidos) y Raphinha de Brasil, con mismos partidos jugados que el uruguayo.

Marcelo Bielsa previo al último viaje por las Eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección uruguaya
ELIMINATORIAS

Los elogios a Marcelo Bielsa y cómo ve el partido ante la selección uruguaya de este martes el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova

El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile 
SELECCIÓN URUGUAYA

Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

Los goles de Darwin en estas Eliminatorias fueron: uno ante Colombia en el 2-2 de visitante, uno ante Brasil en el Centenario, otro ante Argentina en La Bombonera, y dos en el 3-0 ante Bolivia del 21 de noviembre de 2023 en Montevideo, en sus últimos goles en el clasificatorio.

Luego, el tercer escalón del podio lo tiene al boliviano Miguel Terceros, con 6 goles en 11 partidos disputados. La figura del equipo del altiplano estará este martes en el crucial juego de local ante Brasil en el que buscarán llegar al repechaje.

G0U-QFfWgAEYE_F
Goleadores de las Eliminatorias 2026 a falta de una fecha

Goleadores de las Eliminatorias 2026 a falta de una fecha

En el segundo puesto se encuentra el colombiano Luis Díaz, excompañero de Darwin Núñez en Liverpool, con 7 tantos en 16 partidos, y que estará este martes ante Venezuela, la otra selección que se juega el cupo en el repechaje.

Mientras que el puesto número uno de la tabla de goleadores lo tiene Lionel Messi, el crack argentino que suma 8 tantos en las Eliminatorias y que no estará en el último encuentro de este martes frente a Ecuador, de visitante, tras ser liberado por Lionel Scaloni.

Para estar entre los goleadores de las Eliminatorias, Darwin Núñez debe tener una noche brillante en Santiago y marcar al menos un 'hat trick', tres goles, algo que solo hizo una vez con la celeste en el amistoso ante México (4-0) previo a la Copa América de Estados Unidos 2024.

Darwin Núñez
Darwin Núñez

Darwin Núñez

La vuelta de Darwin Núñez a la selección uruguaya

Darwin Núñez vuelve este martes a la selección uruguaya en Santiago tras cumplir el pasado jueves ante Perú su último partido de la sanción que acarreaba desde la pasada Copa América y que lo dejó fuera ante Paraguay y Venezuela en junio.

Al llegar a Uruguay, el goleador se mostró "contento" del retorno y comentó su pasaje al fútbol saudí.

"Necesitaba tener rodaje, estamos cerca del Mundial y quería tener minutos, creo que en Liverpool no iba a tener tantos minutos (...) fue una decisión un poco complicada, pero estoy contento por esta oportunidad", dijo el goleador de la celeste en las eliminatorias al llegar a Uruguay.

En total, en 35 partidos disputados en la selección uruguaya hasta el momento, Darwin Núñez suma 13 goles, con promedio de un gol cada 183 minutos.

Temas:

Darwin Núñez Lionel Messi Chile

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub 20
Tenfield emite partidos de Copa AUF Uruguay
Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima
