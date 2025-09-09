Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

La promesas de los jugadores de la selección uruguaya clasificar al Mundial 2026

Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hicieron promesas a cumplir en caso de clasificar al Mundial 2026, lo que lograron tras el partido ante Perú del pasado jueves, y al menos dos de ellos las cumplieron antes del último juego de Eliminatorias ante Chile de este martes a las 20:30 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Se trata de Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet, quienes dijeron que en caso de clasificar se iban a rapar el pelo.

El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre (d), se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas elimi

Este martes, en el viaje de la selección rumbo a Chile se pudo ver que ambos habían cumplido la promesa que hicieron en las redes de la selección.

ELIMINATORIAS Los elogios a Marcelo Bielsa y cómo ve el partido ante la selección uruguaya de este martes el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova

ELIMINATORIAS El veredicto final: ¿podrá Darwin Núñez ser el nuevo Matador de la selección uruguaya en su regreso ante Chile?

Sergio Rochet Sergio Rochet antes de viajar a Chile AUF

El delantero, que es una de las caras nuevas en la selección en este ciclo, lució su nuevo look rapado.

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre (d), se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas elimi El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo Foto: EFE

Al igual que Rochet, quien ya fue el golero celeste en el pasado Mundial Qatar 2022.

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas eliminatorias suda El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile Foto: EFE

Las promesas de los jugadores de la selección uruguaya

En el resto de los jugadores hubo distintos tipos de promesas: ir desnudo a Artigas, dijo Darwin Núñez, asados, regalos, fiestas, trenzas en el pelo, teñirse de blanco, tatuajes.