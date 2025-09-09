Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hicieron promesas a cumplir en caso de clasificar al Mundial 2026, lo que lograron tras el partido ante Perú del pasado jueves, y al menos dos de ellos las cumplieron antes del último juego de Eliminatorias ante Chile de este martes a las 20:30.
Se trata de Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet, quienes dijeron que en caso de clasificar se iban a rapar el pelo.
AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre (d), se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas elimi
El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo
Foto: EFE
Este martes, en el viaje de la selección rumbo a Chile se pudo ver que ambos habían cumplido la promesa que hicieron en las redes de la selección.
Sergio Rochet
Sergio Rochet antes de viajar a Chile
AUF
El delantero, que es una de las caras nuevas en la selección en este ciclo, lució su nuevo look rapado.
AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre (d), se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas elimi
El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo
Foto: EFE
Al igual que Rochet, quien ya fue el golero celeste en el pasado Mundial Qatar 2022.
AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas eliminatorias suda
El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile
Foto: EFE
Las promesas de los jugadores de la selección uruguaya
En el resto de los jugadores hubo distintos tipos de promesas: ir desnudo a Artigas, dijo Darwin Núñez, asados, regalos, fiestas, trenzas en el pelo, teñirse de blanco, tatuajes.
La promesas de los jugadores de la selección uruguaya clasificar al Mundial 2026
La promesas de los jugadores de la selección uruguaya clasificar al Mundial 2026
AUF