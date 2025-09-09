Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Las promesas que cumplieron Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet tras clasificar al Mundial 2026 con la selección uruguaya; mirá el video

Mirá las promesas que hicieron los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por clasificar al Mundial 2026

9 de septiembre 2025 - 7:59hs

La promesas de los jugadores de la selección uruguaya clasificar al Mundial 2026 

AUF

Se trata de Rodrigo Aguirre y Sergio Rochet, quienes dijeron que en caso de clasificar se iban a rapar el pelo.

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre (d), se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas elimi
El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo

El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo

Darwin Núñez celebra su gol con la selección uruguaya ante Argentina por las Eliminatorias
ELIMINATORIAS

El veredicto final: ¿podrá Darwin Núñez ser el nuevo Matador de la selección uruguaya en su regreso ante Chile?

Marcelo Bielsa previo al último viaje por las Eliminatorias para el Mundial 2026 con la selección uruguaya
ELIMINATORIAS

Los elogios a Marcelo Bielsa y cómo ve el partido ante la selección uruguaya de este martes el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova

Sergio Rochet
Sergio Rochet antes de viajar a Chile

Sergio Rochet antes de viajar a Chile

El delantero, que es una de las caras nuevas en la selección en este ciclo, lució su nuevo look rapado.

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre (d), se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas elimi
El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo

El jugador de la selección uruguaya Rodrigo Aguirre, se prepara para viajar a Chile este lunes, en Montevideo

Al igual que Rochet, quien ya fue el golero celeste en el pasado Mundial Qatar 2022.

AME7494. MONTEVIDEO (URUGUAY), 08/09/2025.- El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile para disputar el último encuentro de unas eliminatorias suda
El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile

El jugador de la selección uruguaya Sergio Rochet, saluda a una aficionada este lunes, en Montevideo (Uruguay). La selección de Uruguay partió a Chile

Las promesas de los jugadores de la selección uruguaya

En el resto de los jugadores hubo distintos tipos de promesas: ir desnudo a Artigas, dijo Darwin Núñez, asados, regalos, fiestas, trenzas en el pelo, teñirse de blanco, tatuajes.

La promesas de los jugadores de la selección uruguaya clasificar al Mundial 2026

La promesas de los jugadores de la selección uruguaya clasificar al Mundial 2026

Temas:

Rodrigo Aguirre Sergio Rochet Marcelo Bielsa Mundial 2026 Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Tenfield emite partidos de Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

¿Cuáles son los partidos de la Copa AUF Uruguay que Tenfield decidió televisar esta semana?

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima
FÚTBOL

España y FIFA quieren que la Finalissima ante Argentina se dispute en Montevideo el año que viene

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos