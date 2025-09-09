Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Ecuador vs Argentina EN VIVO por las Eliminatorias para el Mundial 2026: sin Messi, Guayaquil se prepara para recibir a los de Scaloni

La selección Argentina visita a Ecuador en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 sin Lionel Messi

9 de septiembre 2025 - 16:10hs
Scaloni
EFE

EN VIVO

Ecuador recibe a la selección Argentina desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil, por la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sin la presencia de Lionel Messi en el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Live Blog Post

Las estadísticas en vivo de Ecuador vs Argentina

Embed

Live Blog Post

Lionel Messi no estará presente

Como confirmó el propio futbolista tras el partido con Venezuela, Messi no viajó a Ecuador para el último compromiso por Eliminatorias por decisión de común acuerdo con Lionel Scaloni.

De esta manera, el pasado jueves Lionel Messi disputó su último partido oficial por Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina en el estadio Monumental.

Mirá acá la emoción del rosarino en la previa del encuentro ante Venezuela.

Lionel Messi
Lionel Messi se despidi&oacute; en Argentina de las Eliminatorias

Lionel Messi se despidió en Argentina de las Eliminatorias

Live Blog Post

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo de Referí del partido entre Ecuador y Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Bienvenidos a una jornada que promete emociones.

