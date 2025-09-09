Ecuador recibe a la selección Argentina desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil, por la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sin la presencia de Lionel Messi en el combinado dirigido por Lionel Scaloni.
Ecuador vs Argentina EN VIVO por las Eliminatorias para el Mundial 2026: sin Messi, Guayaquil se prepara para recibir a los de Scaloni
