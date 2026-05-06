Identifican cepa andina de hantavirus que se transmite entre humanos en el brote mortal del crucero que zarpó de Argentina

Una cepa poco común del hantavirus, que puede transmitirse entre personas que mantienen un contacto estrecho y prolongado, ha sido detectada en pacientes afectados por un brote mortal a bordo de un crucero en el Atlántico.

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El Ministerio de Salud de Sudáfrica informó que la cepa andina del virus fue detectada en dos personas que fueron evacuadas de la embarcación hacia ese país.

Tres pasajeros del MV Hondius han muerto desde que el crucero zarpó desde Argentina hace alrededor de un mes en un viaje a través del océano Atlántico.

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Otras tres personas con síntomas fueron evacuadas el miércoles por la mañana para que recibieran atención médica en los Países Bajos, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En esta etapa, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Agregó que ya se ha iniciado el seguimiento y monitoreo de los pasajeros a bordo y de quienes ya desembarcaron.

Las personas que fueron evacuadas son un británico de 56 años, un ciudadano neerlandés de 41 y una alemana de 65, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

"No puedo permitir que entre en Canarias"

OMS Tres pacientes fueron evacuados este miércoles para que recibieran atención médica en los Países Bajos.

La empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, dijo anteriormente que dos de los evacuados eran miembros de la tripulación, incluido el médico del barco, de nacionalidad británica según reportes.

El tercer caso corresponde a una pasajera vinculada a un ciudadano alemán que murió a bordo la semana pasada.

La OMS también confirmó que un ciudadano suizo que regresó a su país tras viajar en el barco está recibiendo tratamiento por hantavirus en un hospital de Zúrich.

Unas 150 personas permanecen a bordo del MV Hondius bajo "estrictas medidas de precaución", según la empresa operadora.

El buque se encuentra actualmente anclado cerca de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, y tiene previsto dirigirse a las Islas Canarias, donde los pasajeros podrían finalmente desembarcar.

Madrid aceptó el plan, pero la autoridad regional de Canarias expresó su rechazo y pidió una reunión urgente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

"No puedo permitir que entre en Canarias", le dijo Fernando Clavijo a la radio Onda Cero.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma".

En redes sociales, pidió seguridad y garantías tanto para los pasajeros como para los habitantes de las Islas Canarias.

La única que puede transmitirse de persona a persona

Hasta el momento, se han identificado ocho casos de hantavirus, tres confirmados y cinco casos sospechosos, entre personas que estuvieron a bordo, según la última actualización de la OMS.

El organismo ha reiterado que el riesgo de transmisión a la población general es bajo.

Getty Images La OMS informó que este miércoles estaban llevando a cabo evacuaciones del crucero afectado por el brote mortal de hantavirus.

El virus suele transmitirse a través de roedores, mediante su orina, saliva o heces. Sin embargo, expertos han observado que la cepa andina puede propagarse entre humanos.

Las autoridades sanitarias sudafricanas señalaron que esta cepa, común en América Latina, fue detectada en ambos casos confirmados tras análisis realizados por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Un informe presentado al Parlamento sudafricano, al que tuvo acceso la BBC, indica que la cepa andina es "la única conocida que puede transmitirse de persona a persona".

El documento subraya que la transmisión sigue siendo poco frecuente y ocurre solo en casos de "contacto muy estrecho".

También detalla los esfuerzos para rastrear a los contactos de los infectados. Hasta el momento, se han localizado 42 de 62 personas identificadas.

Entre los contactos hay paramédicos, conductores de ambulancia, personal portuario, tripulación aérea y trabajadores sanitarios. Las autoridades continúan las labores de rastreo.

"España tiene la obligación moral y legal de ayudar"

BBC

De los dos casos confirmados en Sudáfrica, uno corresponde a una mujer neerlandesa que falleció después de que su esposo ya hubiera muerto en el mar. El otro es un británico de 69 años que permanece hospitalizado en Johannesburgo a donde fue evacuado.

No se ha confirmado la presencia del hantavirus en el ciudadano neerlandés que murió ni en otro pasajero alemán que también falleció.

El Ministerio de Sanidad de España informó que el resto de los pasajeros continuará hacia las Islas Canarias. Se espera que lleguen en tres o cuatro días, aunque aún no se ha definido el puerto exacto en donde atracará.

La compañía Oceanwide Expeditions indicó que su plan es llegar a Gran Canaria o Tenerife.

Según la empresa, la OMS habría señalado que Cabo Verde "no puede llevar a cabo esta operación".

"Las Islas Canarias son el lugar más cercano con la capacidad necesaria. España tiene la obligación moral y legal de ayudar a estas personas, entre las que hay varios ciudadanos españoles", añadió el comunicado.

Una vez en Canarias, los pasajeros y la tripulación serán evaluados médicamente y recibirán atención, tras lo cual podrán iniciar su regreso a sus países.

Todas las interacciones se realizarán en espacios y transportes especiales para evitar el contacto con la población local y proteger al personal sanitario, según las autoridades españolas.

Sin embargo, el presidente de Canarias rechazó el plan.

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FUENTE: BBC