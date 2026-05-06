Agredieron a una funcionaria del Hospital de Rivera: el agresor es el padre de un niño que aguardaba cirugía

Una funcionaria del Hospital de Rivera fue agredida durante un incidente protagonizado por familiares de pacientes menores de edad que aguardaban intervenciones quirúrgicas en el centro de salud.

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Según información primaria, el episodio ocurrió cuando dos menores esperaban para ser intervenidos y, en ese contexto, el padre de uno de ellos mantuvo un altercado con otra persona que fue escalando en intensidad.

Embed Carlos Cabrera, integrante del sindicato de Funcionarios de la Salud, explicó al medio local TV 10 Rivera que las personas involucradas tendrían un vínculo previo. “Ingresaron uno con sus padres y otra señora con el hijo, y parece que tenían una relación, sería una expareja. El muchacho se puso muy demandante”, señaló.

De acuerdo a lo informado, el hombre empujó a una funcionaria del hospital, quien cayó al suelo. Tras el hecho, se realizó una denuncia policial y el caso pasó a Fiscalía.