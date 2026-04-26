La Justicia imputó al padre del niño de 9 años que fue ingresado con una intoxicación por cocaína al Hospital de Rivera

La Justicia imputó al padre del niño de 9 años que días atrás fue ingresado al Hospital de Rivera con una intoxicación por cocaína , según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

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De acuerdo a lo informado en su momento por El Observador , el menor había sido trasladado por su padre al centro médico luego de que manifestara sentirse descompuesto .

Allí fue atendido de inmediato por personal pediátrico que, tras estabilizarlo, le practicó los exámenes clínicos correspondientes y detectó restos de la sustancia estupefaciente en la orina , informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

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El personal de salud activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía. A partir de allí, el caso fue derivado al área de violencia doméstica .

Tras varios días y según informó la Policía del departamento, el padre del niño, un hombre de 35 años, fue imputado por delitos de omisión de los deberes de la patria potestad.

Por estas faltas, el hombre deberá permanecer durante 180 días en arresto domiciliario y con una tobillera electrónica mientras continúa la investigación.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Doméstica y de Género.

En cuanto al niño, este permanece "en buenas condiciones" y "lúcido", según las últimas informaciones del Hospital de Rivera.