Niño de 9 años fue internado en Rivera por descompensación: análisis detectaron intoxicación por cocaína

Un niño de 9 años fue ingresado descompuesto al Hospital de Rivera y los estudios médicos confirmaron que presentaba intoxicación por cocaína, confirmó El Observador con fuentes de la Fiscalía departamental.

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El menor fue trasladado por su padre y atendido de inmediato en la emergencia pediátrica, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10). Allí fue estabilizado y, tras la realización de exámenes clínicos, se detectaron restos de la sustancia estupefaciente en la orina.

Según indicaron fuentes del caso, el niño permanece en observación en sala de pediatría, sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica.

El personal de salud activó el protocolo correspondiente y dio aviso a la Policía. A partir de allí, el caso fue derivado al área de violencia doméstica. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Doméstica y de Género, que busca determinar cómo llegó la droga al organismo del menor y establecer eventuales responsabilidades.