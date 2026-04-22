MTOP instaló 54 nuevas paradas de ómnibus en rutas para mejorar transporte público: dónde están ubicadas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) avanzó en la instalación y mejora de refugios peatonales en rutas nacionales , con el objetivo de incrementar la seguridad y la accesibilidad en los puntos de ascenso y descenso de ómnibus .

Según informó la cartera, en lo que va de la actual administración se construyeron 54 nuevas garitas en distintos puntos del país. De ese total, 29 refugios peatonales fueron ejecutados a través de un contrato gestionado por la División Seguridad en el Tránsito, en rutas como la 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26, 27, 30, 82 y 90.

A su vez, las regionales de Vialidad continuaron con nuevas intervenciones. La Regional 1 construyó 12 refugios entre marzo de 2025 y abril de 2026 en Canelones y zonas rurales cercanas a Villa Nueva, Sauce, San Bautista, Santa Rosa y Santa Lucía, sobre rutas como la 7, 34, 36, 46, 67 y 84.

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En tanto, la Regional 2 finalizó siete garitas en rutas del departamento de Rocha —como la 15 y 19—, además de intervenciones en la Ruta 10, a la altura del puente Barra de Valizas, y en la Ruta 9.

Por su parte, la Regional 3 construyó seis refugios peatonales en distintos puntos de la Ruta 18, en el municipio de Rincón, así como en un ramal de la Ruta 26 —en zonas cercanas a centros educativos— y en intersecciones con calles 15 y 31.

Desde el MTOP señalaron que estas obras forman parte de una estrategia sostenida para mejorar la seguridad, la comodidad y la accesibilidad de los usuarios del transporte público en todo el país.

Además, la cartera recordó que la ciudadanía puede solicitar la construcción de refugios peatonales o la señalización de paradas a través del portal de trámites del Estado, así como gestionar intervenciones para adecuar los puntos de ascenso y descenso en rutas nacionales.