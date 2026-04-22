MTOP instaló 54 nuevas paradas de ómnibus en rutas para mejorar transporte público: dónde están ubicadas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) avanzó en la instalación y mejora de refugios peatonales en rutas nacionales, con el objetivo de incrementar la seguridad y la accesibilidad en los puntos de ascenso y descenso de ómnibus.
Según informó la cartera, en lo que va de la actual administración se construyeron 54 nuevas garitas en distintos puntos del país. De ese total, 29 refugios peatonales fueron ejecutados a través de un contrato gestionado por la División Seguridad en el Tránsito, en rutas como la 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26, 27, 30, 82 y 90.
A su vez, las regionales de Vialidad continuaron con nuevas intervenciones. La Regional 1 construyó 12 refugios entre marzo de 2025 y abril de 2026 en Canelones y zonas rurales cercanas a Villa Nueva, Sauce, San Bautista, Santa Rosa y Santa Lucía, sobre rutas como la 7, 34, 36, 46, 67 y 84.
En tanto, la Regional 2 finalizó siete garitas en rutas del departamento de Rocha —como la 15 y 19—, además de intervenciones en la Ruta 10, a la altura del puente Barra de Valizas, y en la Ruta 9.
Por su parte, la Regional 3 construyó seis refugios peatonales en distintos puntos de la Ruta 18, en el municipio de Rincón, así como en un ramal de la Ruta 26 —en zonas cercanas a centros educativos— y en intersecciones con calles 15 y 31.
Desde el MTOP señalaron que estas obras forman parte de una estrategia sostenida para mejorar la seguridad, la comodidad y la accesibilidad de los usuarios del transporte público en todo el país.
Además, la cartera recordó que la ciudadanía puede solicitar la construcción de refugios peatonales o la señalización de paradas a través del portal de trámites del Estado, así como gestionar intervenciones para adecuar los puntos de ascenso y descenso en rutas nacionales.