Etcheverry: el plan vial combina grandes rutas con obras en caminos secundarios y terciarios

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry , expuso este miércoles en el tradicional almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) los lineamientos del plan de inversiones del gobierno.

Uno de los capítulos de su presentación hizo foco en la red de infraestructura vial. Según detalló, el ministerio prevé destinar más de US$ 2.100 millones a obras vinculadas a vialidad en el actual período, dentro de un paquete global que supera los US$ 2.600 millones en todas las áreas. “Esto refleja la magnitud del esfuerzo de este gobierno para fortalecer la conectividad del país”, afirmó.

La ministra señaló que actualmente hay 77 contratos en ejecución —más de la mitad de ellos viales— y otros 25 en distintas etapas que comenzarán en los próximos meses, además de más de 50 nuevas licitaciones previstas. “La actividad en la red vial no se detuvo y no se detiene”, dijo.

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Etcheverry sostuvo que la estrategia combina grandes corredores logísticos con intervenciones en rutas secundarias y terciarias. “Vamos a invertir en los grandes corredores logísticos, pero también en rutas secundarias y terciarias, incluso en las más pequeñas”, expresó, y subrayó el impacto en las economías locales y en el acceso a servicios básicos.

En ese sentido, enfatizó que estas obras tienen efectos concretos en el territorio: mejorar un tramo secundario o terciario “facilita que la gente llegue mejor a las escuelas, a las policlínicas, a los centros poblados, a los servicios públicos”, además de reducir costos para la producción y mejorar el acceso a mercados. También destacó que este tipo de intervenciones contribuye a acortar brechas entre departamentos y localidades, al fortalecer el empleo y la actividad en el interior.

La ministra agregó que este enfoque tiene impactos de mediano y largo plazo, como la reducción de tiempos de viaje, menores costos operativos y mayor previsibilidad, lo que fortalece las cadenas de valor y la competitividad.

En ese marco, sostuvo que muchas veces “una red de obras de pequeño y mediano porte distribuidas por todo el país presenta rendimientos socioeconómicos mayores que concentrar toda la inversión en mega obras”.

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Impacto en empleo y actividad económica

El impacto en el empleo también fue destacado. Etcheverry señaló que el plan prevé una “proyección conservadora de 2.500 cotizantes directos”, a lo que se suma el efecto indirecto en proveedores, transporte, canteras y servicios locales como alimentación y hospedaje en las zonas donde se ejecutan las obras.

Entre los proyectos mencionados, incluyó una amplia cartera de intervenciones en distintos puntos del país. Además de los corredores estratégicos como las rutas 2, 7, 11 y 26, detalló obras como la ruta 4 entre Sequeira y Paso Campamento en Artigas, la ruta 80 entre Migues y ruta 8 en Canelones, la ruta 97 entre Carmelo y ruta 12 —clave para el circuito de granos hacia Nueva Palmira—, la ruta 12 entre San Ramón y Minas, y los puentes en la ruta 13 en Maldonado y Lavalleja vinculados a la producción forestal y el turismo.

También mencionó intervenciones en la ruta 10 con vocación turística, y en las rutas 96 y 105 en Soriano, así como la ejecución del bypass de Dolores, todas orientadas a mejorar la salida de la producción y la conectividad regional.

Cambios en accesos al aeropuerto

En Montevideo y su área de influencia, hizo énfasis en los accesos al este, en particular la intervención en las rutas 101 y 102, en la zona del aeropuerto. Allí, explicó, se modificó el proyecto original para priorizar a los usuarios “más vulnerables” y resolver la congestión en la rotonda existente.

Según detalló, los cambios incorporados buscan mejorar la circulación y la seguridad de peatones, ciclistas y motociclistas, además de ordenar el tránsito en uno de los puntos críticos de acceso a Montevideo.

Apertura a inversión privada

La ministra subrayó además la apertura a la inversión privada: “Bienvenidas todas las iniciativas privadas por cuanto aporten innovación, aceleren soluciones y agreguen valor a una hoja de ruta que ha definido la política pública”.

El plan, aclaró, no es rígido. “El plan de inversiones no está escrito en piedra, puede tener modificaciones y ajustes”, indicó, al tiempo que remarcó que se trata de una gestión “con los pies en la tierra, pero con un rumbo claro”.

Ferrocarril como política de Estado

En materia ferroviaria, Etcheverry puso especial énfasis en consolidar el sistema como una política de Estado. Señaló que el Ferrocarril Central “es el proyecto de infraestructura más relevante en décadas” y destacó que ya se encuentra operativo y en fase de estabilización.

También subrayó que en 2025 se alcanzó un récord histórico de carga, con casi dos millones de toneladas transportadas, el mayor registro anual en la historia del ferrocarril, cercano a los niveles de 1948.

No obstante, advirtió que el sistema presenta una “realidad dual”: por un lado, el tramo de alta eficiencia entre Pueblo Centenario y el puerto de Montevideo; por otro, el resto de la red que requiere inversiones para responder a la demanda logística.

En ese marco, anunció obras clave como el puente sobre el río Negro, la recuperación de la línea Rivera al norte y el desarrollo de la línea a Río Branco, que calificó como “importantísima” para el sector arrocero y el transporte de combustibles.

También se refirió a la evaluación de un servicio de pasajeros entre Montevideo y Progreso, aprovechando la infraestructura existente. Según explicó, el proyecto se encuentra en fase de análisis de viabilidad y cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Controles al transporte de carga

En transporte de carga, destacó la implementación de la guía de carga y el despliegue de tecnología para fiscalización. En ese sentido, subrayó que los controles “no tienen fin de recaudación”, sino que apuntan a la seguridad vial y la profesionalización del sector.

Hacia el cierre, la ministra enmarcó el plan dentro de una visión más amplia. “Queremos que la economía crezca con robustez”, afirmó, y llamó a una construcción colectiva del desarrollo. “Podemos ser una patria que no deje a nadie atrás”, concluyó.