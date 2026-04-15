Etcheverry tiene "firme expectativa" que "bastante antes de 2029" se reactive tren de pasajeros entre Montevideo y Progreso

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, estimó este miércoles que en los próximos años se reactivará el transporte de pasajeros mediante ferrocarril para unir Montevideo con algunas localidades de Canelones.

Para el desarrollo de esta línea de transporte se “aprovechará y utilizará” la infraestructura del Ferrocarril Central, que actualmente transporta únicamente carga.

Durante el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), la ministra indicó que, con apoyo del BID, se está “ evaluando la viabilidad del proyecto ”.

¿Tren de pasajeros entre Montevideo y Canelones? Los pasos que está dando el gobierno y la ventaja que ofrece el Ferrocarril Central

Luego, al ser consultada si esto podría estar pronto en 2029, la ministra fue más enfática: “Está contratada la consultoría, que ya empezó a trabajar sobre la factibilidad del trazado Progreso - Montevideo. Estamos con la firme expectativa de que bastante antes de 2029 vamos a tener transporte de pasajeros”.

De concretarse este trazado, la vía atravesaría las localidades canarias de La Paz, Las Piedras y 18 de Mayo. No mencionó la posibilidad de que el transporte de pasajeros llegue hasta la ciudad de Canelones.

La ministra llamó a aprovechar la infraestructura ya construida para el Ferrocarril Central: “Esta inversión histórica en el ferrocarril que ha hecho el país merece, además de la producción, una fuerte señal a la ciudadanía”, destacó.

Semanas atrás, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, había informado que una empresa japonesa con sede en San Pablo había mostrado interés en operar el tren de pasajeros entre Montevideo y Canelones. Desde la empresa, dijo Legnani, iban a pedir una reunión al MTOP.

Además, el gobierno ha recibido interés de otras empresas europeas e incluso hay algunas iniciativas que plantean que la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) podría tener un papel relevante, según dijo semanas atrás a El Observador el director de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera.