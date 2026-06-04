Federico Valverde antes del Mundial 2026: "Si gano un título con Uruguay ya puedo morir en paz", su relación con Mina Bonino y el nombre que eligieron para su hija

En medio de la preparación de la selección uruguaya para el Mundial 2026 , el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) en YouTube, AUF TV, publicó una entrevista con Federico Valverde , en la que el futbolista del Real Madrid habló de su sueño de ganar un título con la celeste y de su vínculo con su pareja Mina Bonino .

El mediocampista fue consultado sobre cómo encara la selección este nuevo Mundial, y respondió que en el plantel están "re ilusionados, con muchas ganas".

"Intentamos compartir charlas y nos imaginamos cosas lindas. Nos imaginamos todo lo bueno que se puede imaginar un uruguayo, lo pensamos nosotros en el día a día, tomando mate por la mañana, tomando mate por la tarde, antes de dormir jugando a un juego de caja", expresó el futbolista celeste, que destacó que Manuel Ugarte le dijo días antes de la entrevista: "Si estamos bien, competimos con cualquiera".

A Valverde le preguntaron qué significaría para él ganar algo con la selección, y no dudo al contestar: "Si gano un título con la selección ya puedo morir en paz. Ya está, de verdad te lo digo. Al otro día me pueden matar tranquilo".

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Para el mediocampista "parece que fue ayer" cuando debutó con la celeste en 2017, pero recordó que ya tiene 28 años y marcó que cada vez valora más las oportunidades que tiene de representar a Uruguay.

También habló de uno de los momentos más duros que vivió durante ese proceso, cuando fue cortado de la lista del Mundial de Rusia 2018. "Hoy es fácil hablar y decir, sí, aprendí, maduré, crecí como persona, como futbolista, pero ese día sufrí bastante, lloré, tenía rabia, impotencia", rememoró Valverde, que marcó ese golpe como una "piedra en el camino".

Su relación con Mina Bonino y el nombre de su primera hija

El festejo de Federico Valverde y Mina Bonino El festejo de Federico Valverde y Mina Bonino cuando Uruguay clasificó al Mundial 2026

Durante la charla, Valverde también habló sobre su vínculo con su pareja Mina Bonino, el rol de sus hijos y el nombre que eligieron para su primera hija, que está en camino.

En la primera pregunta de la entrevista al jugador le preguntaron si era "pollerudo". "Yo respeto las decisiones de mi mujer", respondió en primer lugar Valverde. Luego le consultaron si "impone" alguna decisión él, a lo que respondió entre risas que "no".

"Ella tiene un poco el mando. Pero porque yo estoy más tranquilo también. Yo confío mucho en ella", aclaró.

Luego, ya sobre el final de la charla, confesó que su nueva hija se llamará "Bruna", y admitió que Bonino "quería nena" más que él, al que le daba "lo mismo" el sexo, pero ahora está "re ansioso" por la llegada de su tercer hijo.

Para Valverde, la llegada de su pareja y la de la paternidad lo cambiaron: "Maduré muchísimo. Yo era muy egoísta, en el buen sentido, mis padres me daban todo para mí. Era el mimado de todos en mi casa. Después llegó mi mujer y me enderezó un poco, y cuando llegaron mis hijos ya fui más abierto a todo".

"Ver a mis hijos y olvidarme de todo es lo más lindo que hay", sentenció el futbolista del Real Madrid.