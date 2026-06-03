Los detalles de las despedidas de la selección uruguaya en Pando y Canelones, antes del Mundial 2026: Marcelo Bielsa se presentará con dos grupos diferentes

La selección uruguaya ultima detalles para el "Abrazo Celeste" , como llamó a las dos despedidas que realizará este viernes y sábado, primero en el Estadio Emilio López de Pando y luego en el Martínez Monegal de la ciudad de Canelones , antes de viajar a México para disputar el Mundial 2026 .

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Luego de no encontrar rivales para realizar amistosos en las semanas previas a la Copa del Mundo, y en parte porque el tiempo de preparación se redujo una semana debido a que hubo competencia en América hasta el 31 de mayo , como explicó Marcelo Bielsa este lunes, la despedida de la selección no será con un partido , sino con dos visitas a dos lugares de Canelones.

La idea de visitar el interior para esta instancia fue propuesta por Bielsa , luego de conocer que la mayoría de los hinchas que fueron a partidos de Eliminatorias eran del interior.

Los estadios de Canelones fueron elegidos en el marco del convenio que mantienen la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) y la Intendencia de Canelones: el gobierno canario contribuyó con la construcción de la primera cancha híbrida del país en el Complejo Celeste y la AUF está realizando, entre otras acciones, actividades vinculadas al fútbol infantil del departamento.

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img_20250113_122703_913_0 El Estadio Emilio "Tito" López de Pando Foto: Intendencia de Canelones

Desde la AUF aclararon a Referí que no se realizarán entrenamientos abiertos, sino que serán "visitas" para tener un encuentro con la gente. Participarán de la actividad niños de las ligas del fútbol infantil canarias.

Además, fuentes de la asociación indicaron que Bielsa llevará a dos grupos diferentes, uno a Pando y otro a Canelones.

Hasta este martes esos grupos no están definidos, y no está descartado que algún futbolista esté presente en ambos eventos.

Las actividades de la selección uruguaya en Pando y Canelones

La primera actividad será este viernes 5 de junio en el Estadio Emilio “Tito” López López de Pando.

La segunda será al otro día, el sábado 6 de junio, en el Estadio Eduardo Martínez Monegal de Canelones.

En ambos casos, la apertura de puertas será a las 09:00 horas y las actividades comenzarán a las 10:30.

monegal_-8760 El Estadio Martínez Monegal de Canelones Foto: Intendencia de Canelones

Las entradas son libres pero con inscripción previa y se consiguen en la tiquetera de la AUF.

Si bien las actividades en cancha serán con niñas y niños del baby fútbol canario, el público general podrá acceder a las tribunas y acompañar la jornada en ambas oportunidades, explicaron desde la Intendencia de Canelones.