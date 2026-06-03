Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / Selección / SELECCIÓN

Se confirmó el desgarro de Giorgian de Arrascaeta: Marcelo Bielsa definirá si lo lleva al Mundial 2026 con la selección uruguaya

El futbolistas encendió las alarmas de la selección uruguaya este martes, cuando se retiró del entrenamiento con un fuerte dolor en uno de sus gemelos

3 de junio de 2026 10:58 hs
Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya previo al Mundial 2026

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya previo al Mundial 2026

Foto: AUF

Los estudios realizados a Giorgian de Arrascaeta este martes arrojaron que el jugador sufrió un desgarro entrenando con la selección uruguaya este martes, y su participación en el Mundial 2026 dependerá de la decisión de Marcelo Bielsa, confirmaron distintas fuentes a Referí.

De Arrascaeta encendió las alarmas de la selección este martes, cuando se retiró del entrenamiento del Complejo Celeste con un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas.

Horas después le realizaron estudios médicos, que este miércoles confirmaron que el jugador sufrió un desgarro.

Giorgian ya estaba en el medio del proceso de recuperación de otra lesión, una fractura de clavícula que sufrió a fines de abril en el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la Copa Libertadores.

Giorgian De Arrascaeta se lesionó en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y está en duda para ir al Mundial 2026

Tras su reunión con Yamandú Orsi, Ignacio Alonso habló de la lesión de Giorgian De Arrascaeta: "Confiamos en que no será obstáculo para que esté en el Mundial"

Este lunes, Marcelo Bielsa comunicó en su conferencia de prensa que la primera práctica de fútbol la iba a poder hacer el viernes previo al partido del debut del Mundial 2026 que será el lunes 15 de junio.

Ahora, este desgarro podría aplazar aún más su vuelta a las canchas, por lo que su participación en el Mundial 2026 está en serias dudas. Según informó el periodista Martín Charquero y detallaron fuentes de la AUF a Referí, este miércoles Bielsa definirá si lleva al futbolista o elige un reemplazo. También tiene la opción de viajar a Norteamérica con 25 futbolistas.

Horas después de conocerse la lesión y luego de reunirse con el presidente Yamandú Orsi, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se refirió a la situación de Giorgian y explicó que desde la asociación confiaban en que una lesión "no va a ser obstáculo para que esté en el Mundial".

Las más leídas

Fernando Lorenzo será delegado del Ejecutivo en la Comisión por el Mundial 2030: también estará la IM y la AUF

Mundial 2026: matemático alemán, que ha acertado tres veces el campeón, ve un cruce Uruguay vs Argentina y dijo cuál ganará, además de dar su candidato al título

Mirá el exponencial ascenso de Thomas Silva en el ranking mundial de la UCI tras su actuación en el Giro de Italia

La CAU le levantó la sanción a Déborah Rodríguez, que podrá competir en el Panamericano y agradeció a Peñarol por la "contención" en el proceso

Temas

Mundial 2026 Giorgian De Arrascaeta selección uruguaya Marcelo Bielsa desgarro

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos