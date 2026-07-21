El gobierno lanza licitación internacional para vender edificio en Ciudad Vieja que iba a ser sede del Ministerio de Turismo y quedó abandonado

El gobierno de Yamandú Orsi emitió una resolución conjunta entre varios ministerios para lanzar una licitación pública internacional de venta de un edificio ubicado en la Ciudad Vieja , en la esquina de Cerrito y Zabala, que fue comprado en 2017 (durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez) para ser sede del Ministerio de Turismo.

La compra había sido por US$ 1,5 millones en 2017 al banco Lloyds por el inmueble —de más de cuatro mil metros cuadrados — conocido como " Edificio Banco de Londres ". Había sido adquirido en esa época para alojar al Ministerio de Turismo (conducido entonces por Liliam Kechichian), que pretendía mudarse de la sede ubicada en la Rambla portuaria para esa esquina de la Ciudad Vieja.

Sin embargo, la mudanza nunca prosperó (se estimaba que se necesitaba invertir otros US$ 2,5 millones para dejarlo operativo) y el edificio hoy está en estado de abandono . En 2020, cuando se desató la pandemia, el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció que se revocaría la definición tomada en el gobierno anterior y se vendería el inmueble, ante el nuevo contexto de pandemia y de austeridad .

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Y si bien en 2021 el gobierno de entonces dijo que se lanzaría una subasta pública para vender el edificio, no hubo ningún movimiento en ese sentido hasta 2022, cuando el Ministerio de Turismo, ya bajo la conducción de Tabaré Viera, inició el proceso de enajenación del bien, declarándolo prescindible, que culminó en diciembre de 2023.

Cuatro años después, el gobierno de Orsi avanza en la venta del inmueble. Así lo estableció en la resolución conjunta de los ministerios de Turismo, Economía y Finanzas y Vivienda.

En el pliego que aprobó el Ejecutivo se establece que el inmueble consta de cinco plantas: un segundo subsuelo (con estacionamiento, salas de máquinas, generador y subestación de UTE), primer subsuelo, planta baja (con entrada principal) y varios pisos.

El precio fijado, según el pliego de la licitación, será del 85% del valor venal, es decir, el valor de mercado que se podría obtener (que no está definido en la resolución).

Quien quiera comprar el inmueble no podrá destinarlo a "habitación, viviendas, industrias o actividades con motores que molesten con ruido, vibraciones o emanaciones". Esto está expresamente prohibido en el pliego.

Sí se podrá instalar en esa esquina una casa bancaria, un escritorio, oficinas o sedes de instituciones diplomáticas, consulares, sociales o culturales.

En 2022, tal como publicó El Observador, fuentes del Ministerio de Turismo habían declarado que el edificio estaba "destrozado" por dentro.