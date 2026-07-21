Mónica Ferrero recordó que "tres o cuatro" fiscales ya fueron amenazados y alertó a legisladores por el riesgo que corren

Este lunes la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero , compareció ante el Parlamento en el marco de la Rendición de Cuentas y advirtió, entre otras cosas, que el crimen organizado "trasvasa todo" y "no tiene límites" .

"Eso nos está tocando y está pegando a los fiscales, que tienen la obligación de investigar los delitos. Ya tenemos tres o cuatro situaciones de fiscales en las que se ha visto amenazada su integridad física. Esas organizaciones saben específicamente dónde vive el fiscal", afirmó la fiscal ante los legisladores.

Ferrero afirmó además que la Fiscalía enfrenta dificultades para responder al aumento de la complejidad de las investigaciones por la falta de recursos humanos. " Estoy desvistiendo una fiscalía, para vestir otra ; desvistiendo un santo, para vestir otro; sacando de un lado y poniendo en el otro porque realmente no tenemos recursos humanos para abarcar todo lo que se nos está viniendo", expresó.

Entre otros reclamos, Ferrero pidió un aumento del presupuesto para la creación de nuevas fiscalías con el objetivo de combatir delitos relacionados con el cibercrimen, el lavado de activos y el crimen organizado. También remarcó la importancia de "apoyar" a fiscales del interior del país.

"No es lo mismo un fiscal para enfrentar el crimen organizado en Montevideo que un fiscal para enfrentarlo en el interior. Estamos viendo casos de sicariato; se contratan personas para que con un arma se suban a una moto y disparen, así al barrer. El crimen organizado, yo ya lo he dicho, penetró toda Sudamérica; está matando fiscales, está matando policías. Entonces, no podemos dejar a la Justicia ciega y amordazada con dos o tres cargos. Tenemos que ir más allá", expuso la fiscal de Corte.

Entre otros comentarios, la fiscal recordó una instancia anterior, donde había advertido a los legisladores del avance del narcotráfico en el contexto de los allanamientos nocturnos: "Cuando vine la primera vez les advertí a ustedes que se cuidaran como políticos, como representantes de la sociedad acá adentro, porque en cualquier momento un narco se les cruza, les muestra el teléfono y les dice: 'Acá está tu hijo; ojo con lo que vas a firmar'. Hice específicamente esa referencia porque fui la única fiscal que luchó para que estuvieran los allanamientos nocturnos", apuntó.

La seguridad pública

El Ministerio del Interior detectó un aumento de los homicidios durante el segundo trimestre del año y en lo que va de julio, un fenómeno que atribuye principalmente a un corrimiento territorial de la violencia. Por primera vez desde que existen registros comparables, la seccional 18 de Montevideo concentró la mayor cantidad de homicidios de la capital, aunque las autoridades consideran que se trata de un desplazamiento de los conflictos entre grupos criminales más que de un cambio definitivo en el mapa del delito.

En este contexto marcado por la discusión sobre la inseguridad en el país, Ferrero había expresado, días antes de conocerse los datos del ministerio, que la seguridad pública "no va solo con el Ministerio del Interior" sino que es "tripartito".

"El binomio en la investigación lo tiene el fiscal con la Policía en forma constante. Nosotros, en forma constante, estamos ligados con la Policía en la investigación de cualquier delito, no solamente de narcotráfico", aclaró.