Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía se negó a acompañar a testigos citados por la defensa en un caso de la dictadura

La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía se negó a acompañar a testigos citados por la defensa de un exagente policial acusado de crímenes en la dictadura, a pesar de que así lo había indicado un Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial.

El caso se dio en el juicio que se sigue al exagente policial Washington Grignoli, procesado por el caso de la desaparición del militante comunista Luis Eduardo Arigón Castel, ocurrida el 14 de junio de 1977. Sus restos fueron hallados en junio de 2024 en el Batallón 14 y su identidad se comprobó en setiembre de ese año.

El exagente está imputado como presunto coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado y cumple prisión preventiva en la cárcel de Domingo Arena.

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En el referido caso, la abogada Florencia Grignoli –defensora e hija del imputado- pidió que fueran citados a declarar algunos testigos cuyos testimonios habían sido tomados en otras causas y sumados al expediente del caso Arigón a pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

En aquellas declaraciones anteriores, dichos testigos habían sido acompañados por la Unidad de Víctimas y Testigos.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, se opuso a que los testigos declararan, por entender que eso suponía exponerlos a la revictimización.

Grignoli en tanto reclamaba poder preguntarles, ya que entendía que las declaraciones eran confusas en cuanto a la presunta responsabilidad de su defendido.

El criterio de Perciballe fue apoyado por la jueza del caso, Verónica Pena Molina, que negó la citación.

Grignoli apeló la decisión y el Tribunal de Apelaciones de 2do Turno le dio la razón y ordenó que los testigos fueran citados, e indicó que deberían declarar asistidos por la Unidad de Víctimas y Testigos.

Dicha dependencia fue notificada de que deberían acompañar a los testigos el 26 de marzo.

Sin embargo, la responsable de esa unidad comunicó que, tras comunicarse con la Fiscalía Especializada, la orden del Tribunal de Apelaciones no sería cumplida. En un oficio fechado el 15 de abril, la responsable de la Unidad, Manuela Reguera, señaló: “Nos comunicamos en esta oportunidad para comentarles que dado el intercambio con el Equipo Fiscal de Lesa Humanidad, entendemos que no corresponde el acompañamiento a los testigos de mención”.

Agregó que “como ya es sabido, la intervención de la Unidad de Víctimas y Testigos está asociada al trabajo de los equipos fiscales que intervienen en la investigación, quienes en esta oportunidad nos informan que no son testigos ni víctimas propuestas por su parte”.

La abogada Grignoli protestó por la situación en un oficio dirigido a la jueza Pena. La negativa, señala, “supone un apartamiento injustificado de lo dispuesto judicialmente por una sentencia del Tribunal de Alzada, cuya observancia resulta obligatoria para todos los sujetos e intervinientes del proceso”.

Agrega que “no puede admitirse que, mediante instrucciones administrativas o criterios internos de Fiscalía, se pretenda dejar sin efecto lo expresamente dispuesto por resolución judicial firme, afectando así el normal diligenciamiento de la prueba admitida y el pleno ejercicio del derecho de defensa”.

La jueza Pena Molina dispuso que de persistir la negativa de la Unidad de Testigos, los citados fueran acompañados por personal del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar.

Consultada por las razones de su negativa a acompañar a los testigos el jueves 16 en el programa Desayunos Informales, Reguera dijo que “nosotros trabajamos con aquellas víctimas y testigos a los que la Fiscalía les da el estatuto de víctimas o testigos (…) No podemos trabajar sin la anuencia de los equipos fiscales”.

Agregó que en esta oportunidad solo se le harán a los testigos “preguntas aclaratorias” que no suponen el mismo “nivel de daño”.

Sin embargo, al ser consultado por El Observador, el fiscal Perciballe negó haber dado la orden de que los testigos no fueran acompañados por la Unidad de Víctimas y Testigos: “Yo solo dije que no tenía contacto con las víctimas ni formas de ubicarlas”.

Consultado por las declaraciones de Reguera en Desayunos Informales, Perciballe se reafirmó en su declaración de que no había indicado que los testigos no fueran acompañados. “Eso es lo que le puedo decir”.