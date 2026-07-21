Anuncio global: Latinoamérica suma una de las mayores inversiones para el agro y creará 3500 puestos de trabajo

Pampa Energía anunció una inversión de US$ 2.700 millones para construir en Bahía Blanca , provincia de Buenos Aires, la planta de urea más grande de Latinoamérica.

El proyecto permitirá ampliar la producción local de fertilizantes, abastecer la demanda del sector agropecuario y generar más de 3500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción. La compañía prevé que el complejo entre en funcionamiento hacia fines de 2029 y se convierta en uno de los mayores emprendimientos industriales de la Argentina .

La nueva planta se instalará en el Polo Industrial de Bahía Blanca y tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de urea granulada por año. El proyecto utilizará gas natural proveniente de Vaca Muerta como principal insumo, con el objetivo de reemplazar importaciones y aumentar las exportaciones de fertilizantes.

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El presidente y CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani , aseguró que se trata de "la inversión más importante en la historia de la compañía" y sostuvo que la iniciativa permitirá transformar el gas argentino en productos de mayor valor agregado para abastecer al mercado local y a otros países de la región.

Según explicó la firma, el complejo también aprovechará la infraestructura logística de Bahía Blanca, que cuenta con acceso portuario y conexiones ferroviarias y viales para facilitar la distribución de la producción.

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Durante la construcción, la obra demandará más de 3500 trabajadores de manera directa e indirecta. Una vez que entre en operación, generará alrededor de 300 empleos permanentes para tareas de operación, mantenimiento y administración.

La iniciativa busca fortalecer el abastecimiento de fertilizantes para el agro argentino. En la actualidad, una parte significativa de la urea utilizada en el país es importada, por lo que el nuevo complejo permitirá incrementar la producción nacional y reducir la dependencia del mercado externo.

La ingeniería y la ejecución del complejo estarán a cargo de Tecnimont, perteneciente a la división E&C Solutions de Maire, y Sacde.