Latinoamérica suma un nuevo monorriel y se expande el transporte sobre rieles en la región

La inauguración de la Línea 17-Ouro de São Paulo marcó un nuevo paso en la expansión de los sistemas ferroviarios urbanos de América Latina .

El nuevo monorriel , que conecta el aeropuerto de Congonhas con la red de metro de la mayor ciudad de Brasil , se suma a la tendencia regional de inversiones en infraestructura para mejorar la movilidad y ampliar la capacidad del transporte público.

El servicio comenzó a operar el 31 de marzo, luego de más de una década de demoras respecto del cronograma original, que lo proyectaba para el Mundial 2014 .

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En su primera etapa, el monorriel de São Paulo une el aeropuerto con la estación Morumbi y permite conexiones con otras líneas metropolitanas.

¿Cómo es el nuevo monorriel inaugurado en Brasil?

La Línea 17-Ouro es un monorriel elevado construido para facilitar el acceso al aeropuerto de Congonhas, uno de los más transitados de Brasil. El tramo inicial cuenta con cerca de 6,7 kilómetros de extensión y ocho estaciones, aunque el proyecto completo prevé una ampliación en los próximos años.

Según informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la obra recibió un financiamiento de 296 millones de dólares y fue diseñada para transportar al menos 100.000 pasajeros por día, además de reducir los tiempos de viaje y mejorar la integración entre distintos alternativas de transporte.

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El gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encabezó el acto de puesta en marcha del nuevo corredor junto con el alcalde de la ciudad, Ricardo Nunes, quienes destacaron la importancia de incorporar el aeropuerto a la red ferroviaria metropolitana tras años de postergaciones.

"Ocho estaciones que gobiernos anteriores dejaron inconclusas y que nosotros les dimos vida, completando la primera fase del Metro Mundial, Línea 17-Oro, con la entrega de la Estación Washington Luís", subrayó de Freitas en redes sociales.

La puesta en marcha del monorriel paulista se suma a una serie de proyectos ferroviarios que avanzan en distintos países de la región. En los últimos años, ciudades como Bogotá, Lima, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile y Monterrey impulsaron nuevas líneas de metro o ampliaciones de sus redes para responder al crecimiento urbano y reducir la congestión vial.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que este tipo de obras contribuye a mejorar la conectividad urbana y promueve ciudades más sostenibles mediante sistemas de transporte masivo con menores emisiones.

Línea 17-Ouro

La Línea 17-Ouro fue anunciada originalmente para acompañar las obras vinculadas con la Copa Mundial FIFA 2014. Sin embargo, modificaciones en el proyecto, problemas contractuales y retrasos en la construcción fueron postergando su apertura durante más de doce años.

Con su entrada en funcionamiento, São Paulo incorpora un nuevo sistema de monorriel automatizado a su red de transporte y fortalece la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Congonhas, uno de los principales centros de vuelos domésticos del país.