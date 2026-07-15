Comenzó la construcción del Cristo más grande del mundo: estará en Latinoamérica y superará al de Río

Colombia puso en marcha la construcción del Cristo más grande del mundo . El monumento, denominado "Cristo del Embalse" , se levantará en el departamento de Antioquia y alcanzará una altura aproximada de 86 metros, más del doble que el emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro .

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El proyecto busca consolidar a la región como una nueva ruta para el turismo religioso, al tiempo que aspira a obtener récords internacionales una vez finalizado.

La obra se construye en el municipio de El Peñol , en el departamento colombiano de Antioquia , una de las zonas turísticas más visitadas del país por su cercanía con el embalse y la famosa Piedra del Peñol .

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Según los impulsores de la iniciativa, el monumento tendrá 86 metros de altura , incluyendo su base, lo que le permitirá superar ampliamente al Cristo Redentor de Río de Janeiro , que mide 38 metros contando su pedestal. Además de la escultura, el complejo incluirá un centro comercial, miradores panorámicos, ascensores y espacios destinados a actividades culturales y religiosas.

El desarrollo contempla una estructura de aproximadamente 28 niveles en el interior, desde donde los visitantes podrán acceder a distintos puntos de observación del embalse y de los paisajes montañosos de Antioquia.

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El emprendimiento es impulsado por la empresa Montecielo. Juan Esteban Morales, CEO de la firma, subrayó que la iniciativa busca convertir a El Peñol en un referente internacional del turismo religioso y arquitectónico.

Según anticipó el CEO de Montecielo, Juan Esteban Morales, la estatua utilizará tecnologías de construcción de gran escala, incluyendo piezas fabricadas mediante impresión 3D para algunas de sus partes, con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y garantizar la precisión estructural.

El Peñol puso en marcha la construcción del Cristo más grande del mundo

El cronograma difundido por los desarrolladores prevé que el "Cristo del Embalse" pueda inaugurarse hacia 2030, aunque el avance dependerá del ritmo de construcción y de las distintas etapas del complejo turístico.

Cuando finalice, el monumento buscará obtener varios récords Guinness, entre ellos el de la estatua de Cristo más alta del mundo.