Boom de teleféricos en América Latina: las dos redes que transformarán el mapa del transporte en la región

Los teleféricos urbanos continúan ganando protagonismo como alternativa para mejorar la movilidad en ciudades latinoamericanas con geografías complejas.

Después del desarrollo de sistemas emblemáticos como el Metrocable de Colombia , inaugurado en 2004, y de la consolidación de Bolivia como el país con la red de teleféricos urbanos más extensa del mundo, ahora Chile y Panamá avanzan con dos proyectos que prometen transformar el transporte público: el sistema que unirá Alto Hospicio con Iquique y el Teleférico de San Miguelito.

La administración de Gabriel Boric , previo a su salida en marzo 2026, confirmó que el teleférico entre Alto Hospicio e Iquique sería una de las principales obras de transporte del norte del país.

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"Vamos a avanzar primero con el de Alto Hospicio y después seguiría el de esta región", indicó el exministro de Obras Públicas y hoy titular de la cartera de Seguridad Pública chilena, Martín Arrau .

Proyecto Concesión Teleférico Alto Hospicio-Iquique concesiones.mop.gob.cl

La futura red tendrá una extensión aproximada de 5,7 kilómetros, unirá ambas ciudades en 16 minutos y contará con capacidad para transportar hasta 2000 pasajeros por hora en cada sentido. La inversión estimada alcanza los 126 millones de dólares.

El trazado contempla puntos estratégicos: desde la Rotonda Esmeralda en Alto Hospicio, pasando por una estación intermedia en el sector de Tadeo Haenke con El Tamarugal, hasta llegar a la Rotonda El Pampino en Iquique.

El proyecto contempla estaciones en Alto Hospicio e Iquique y forma parte del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo 27 de agosto se producirá la apertura de ofertas económicas.

Panamá vuelve a proyectar el teleférico de San Miguelito

En Panamá, el presidente José Raúl Mulino anunció la publicación de un nuevo pliego de cargos para reactivar la licitación del Teleférico de San Miguelito, una obra que busca mejorar la conectividad en uno de los distritos más poblados del país.

El proyecto permitirá integrar distintos medios de transporte, entre ellos el Metro de Panamá y la red de buses, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa para miles de usuarios que se desplazan diariamente entre San Miguelito y la capital panameña.

La nueva convocatoria busca destrabar el proceso licitatorio y avanzar con una infraestructura considerada estratégica para la movilidad urbana del país.

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El lunes 6 de julio de 2026, el Metro de Panamá publicó la nueva convocatoria para el diseño, construcción y puesta en marcha del Teleférico.

Con un costo de referencia de 270 millones de dólares, disminuido en hasta 8.6 millones respecto a 2025, el contratista seleccionado tendrá la responsabilidad de llevar a cabo los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa, además de la opción de mantenimiento.