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La buena noticia para el uruguayo de FC Barcelona, Patricio Pacífico, quien se recupera de una dura lesión

El club catalán y Defensor Sporting llegaron a un acuerdo por el jugador de 20 años que se recupera de una dura lesión

9 de julio de 2026 15:55 hs
Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

El defensa uruguayo Patricio Pacífico jugará la próxima temporada en el filial del Barcelona, después de que el club catalán y Defensor Sporting Club hayan acordado ampliar por una campaña más la cesión del futbolista, hasta el 30 de junio de 2027, y mantener la opción de compra existente al final de la misma.

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador de Barcelona B

El jugador, de 20 años, se incorporó al Barça Atlètic en el pasado mercado invernal y, tras superar unos problemas musculares, se afianzó como titular, ejerciendo de central y de lateral izquierdo, y anotó un gol en los siete encuentros que disputó en la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Sin embargo, el 19 de abril sufrió rotura del ligamiento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido por la que fue intervenido quirúrgicamente el 4 de mayo y que, según la previsión inicial del Barcelona, le mantendrá unos doce meses de baja.

La lesión de Patricio Pacífico en Barcelona

EFE

Ronald Araujo envió un mensaje de apoyo a su compatriota Patricio Pacífico, tras la dura lesión que sufrió jugando para el Barcelona B

"Salió todo bien": Patricio Pacífico, uruguayo de Barcelona B, fue operado de la rotura del ligamento de rodilla y se confirmó el tiempo que estará de baja

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