El defensa uruguayo Patricio Pacífico jugará la próxima temporada en el filial del Barcelona, después de que el club catalán y Defensor Sporting Club hayan acordado ampliar por una campaña más la cesión del futbolista, hasta el 30 de junio de 2027, y mantener la opción de compra existente al final de la misma.
La buena noticia para el uruguayo de FC Barcelona, Patricio Pacífico, quien se recupera de una dura lesión
El club catalán y Defensor Sporting llegaron a un acuerdo por el jugador de 20 años que se recupera de una dura lesión