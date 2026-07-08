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Se terminó el misterio: se conoció por qué Roberto Ayala, ayudante de Lionel Scaloni en Argentina, tenía el cartel de los cambios en el gol de Lionel Messi frente a Egipto en el Mundial 2026; mirá el video

La imagen más insólita del encuentro entre los vigentes campeones del mundo y los africanos, ya tiene una explicación

8 de julio de 2026 18:48 hs

La dramática clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dejando tela para cortar. Más allá de la heroica remontada comandada por Lionel Messi ante Egipto, una de las imágenes más virales y comentadas en redes sociales tuvo como protagonista a Roberto "El Ratón" Ayala.

En pleno festejo del gol de la victoria, el miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue captado sosteniendo con firmeza el cartel electrónico del cuarto árbitro, un detalle muy extraño que despertó todo tipo de teorías y que finalmente fue esclarecido.

Lo que pasó con Roberto Ayala ante Egipto

El misterio llegó a su fin tras conocerse los detalles del detrás de escena en el banco de suplentes de la selección argentina.

En los instantes previos a la genialidad de Lionel Messi para empatar transitoriamente el encuentro 2-2 ante Egipto, el banco argentino ardía en nerviosismo y planificaba modificaciones urgentes para refrescar el equipo de cara a una eventual prórroga. Roberto Ayala se encontraba junto al cuarto árbitro coordinando el ingreso de un futbolista cuando estalló el grito sagrado del gol.

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ESPN mostró la secuencia completa que se inició con Daddy D’Andrea, masajista albiceleste, que tenía el cartel, debido a que Argentina estaba preparando cambios y un encargado de la delegación debe poner los números para realizar las modificaciones.

Después de que D’Andrea le llevara el artefacto electrónico al cuarto árbitro, este volvió hacia Ayala, para que realizara una corrección. Fue ahí cuando el gol Messi lo hizo reaccionar, y tirarlo al suelo.

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