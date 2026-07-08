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Diputado de Cabildo Abierto presentó proyecto de ley que plantea que, ante vacancia, fiscal de Corte se designe por sorteo

De aprobarse, la iniciativa supondría que Ferrero deje de ser la fiscal de Corte, algo a lo que se había opuesto la oposición, con Álvaro Perrone incluido

8 de julio de 2026 18:03 hs
Fiscalía General de la Nación. Archivo

Fiscalía General de la Nación. Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone presentó un proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, ocupar la Fiscalía de Corte de forma rotativa cuando se den casos de vacancia por no contar con un titular designado ni con el fiscal de Corte adjunto, como sucede hoy en la institución que lidera Mónica Ferrero.

De esta manera, de aprobarse el proyecto —para el cual el Frente Amplio y Cabildo Abierto tendrían la mayoría suficiente— el cambio implicaría que Ferrero deje de ocupar la Fiscalía de Corte.

La titular de Estupefacientes de 1° Turno ocupa la Fiscalía de Corte desde agosto de 2024, tras el retiro de Juan Gómez, quien, a su vez, subrogaba a Jorge Díaz, el último fiscal de Corte votado por el Parlamento. Desde Díaz, hoy prosecretario de Presidencia, que el sistema político no ha logrado los consensos para votar un fiscal de Corte titular. Para designar a una persona en este cargo sí se precisan mayorías especiales, que el Frente Amplio hasta ahora no ha conseguido (ni tampoco el gobierno anterior).

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El proyecto que presentó Perrone —informado en primera instancia por El País y al que accedió El Observador— deroga la disposición incluida en la Rendición de Cuentas 2021 (presentada en 2022 por el gobierno de Luis Lacalle Pou) que estableció que, en caso de vacancia, el fiscal adjunto de Corte sería el fiscal penal de Montevideo de mayor antigüedad . Esa persona era Ferrero, quien sigue ocupando el cargo a raíz de este artículo.

Ahora, Perrone plantea que la subrogación ante "licencia, vacancia temporal o definitiva" recaiga siempre en el fiscal adjunto de Corte y que para definir a la persona se realice un sorteo entre los fiscales penales de Montevideo "que se encuenten prestando funciones en el sistema acusatorio".

Pero en el caso de que el fiscal adjunto de Corte también esté vacante (como sucede hoy), se prevé realizar otro sorteo entre los fiscales penales de Montevideo pero con carácter rotatorio cada seis meses.

La oposición se ha negado a discutir un cambio en la titularidad de la Fiscalía de Corte y ha respaldado a Ferrero, al punto que transmitió en una conferencia conjunta con representantes de la oposición —en la que estuvo también Perrone— que sería la fiscal hasta 2030 porque no votarían otro nombre en este período.

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