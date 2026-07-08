Diputado de Cabildo Abierto presentó proyecto de ley que plantea que, ante vacancia, fiscal de Corte se designe por sorteo

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone presentó un proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, ocupar la Fiscalía de Corte de forma rotativa cuando se den casos de vacancia por no contar con un titular designado ni con el fiscal de Corte adjunto, como sucede hoy en la institución que lidera Mónica Ferrero.

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De esta manera, de aprobarse el proyecto —para el cual el Frente Amplio y Cabildo Abierto tendrían la mayoría suficiente— el cambio implicaría que Ferrero deje de ocupar la Fiscalía de Corte.

La titular de Estupefacientes de 1° Turno ocupa la Fiscalía de Corte desde agosto de 2024, tras el retiro de Juan Gómez, quien, a su vez, subrogaba a Jorge Díaz, el último fiscal de Corte votado por el Parlamento. Desde Díaz, hoy prosecretario de Presidencia, que el sistema político no ha logrado los consensos para votar un fiscal de Corte titular. Para designar a una persona en este cargo sí se precisan mayorías especiales, que el Frente Amplio hasta ahora no ha conseguido (ni tampoco el gobierno anterior).

El proyecto que presentó Perrone —informado en primera instancia por El País y al que accedió El Observador— deroga la disposición incluida en la Rendición de Cuentas 2021 (presentada en 2022 por el gobierno de Luis Lacalle Pou) que estableció que, en caso de vacancia, el fiscal adjunto de Corte sería el fiscal penal de Montevideo de mayor antigüedad . Esa persona era Ferrero, quien sigue ocupando el cargo a raíz de este artículo.