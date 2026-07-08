Aerolínea debió suspender vuelos desde y hacia Rivera en julio por falta de controladores aéreos en torre de control del aeropuerto

La aerolínea Paranair , que opera la ruta Montevideo-Rivera dos veces por semana , debió suspender los vuelos programados para julio debido al cierre , en gran parte del día, de la torre de control del Aeropuerto Binacional de Rivera por la falta de controladores aéreos .

Según consta en el boletín de la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia), al que accedió El Observador, la torre de control del aeropuerto estuvo y estará cerrada entre las 10:00 y las 22:00 los días 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16 al 31 de julio. Esto también ocurrió el 25 de junio.

La notificación de la Dinacia señala: " Torre de control de aeródromo cerrada, espacio aéreo se reclasifica como clase 'G' ".

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Esto implica que los vuelos comerciales no puedan operar en ese horario ante la necesidad de contar con la instrucción de los controladores aéreos desde la torre . Los únicos vuelos que pueden hacerlo son los privados, ya que así lo establece la clasificación "G", que supone que los pilotos operan bajo el principio de see and avoid (ver y evitar en español) bajo su responsabilidad.

Algunos días de julio, en tanto, la torre operará en el horario de 18:00 a 06:00. Así se estableció para los días 1, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de ese mes.

El Observador constató que la aerolína Paranair ya no ofrece en su página web vuelos para viajar hacia o desde Rivera en julio. Las primeras fechas disponibles para hacerlo son en agosto, los días lunes o miércoles.

La falta de controladores aéreos es una situación reconocida por el gobierno, que ha señalado que la escasez de personal impide que el nuevo sistema de aterrizajes instalado en el Aeropuerto de Carrasco funcione de forma correcta.

"No tenemos las personas suficientes", dijo el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores al ser convocado por el nuevo sistema de aterrizajes.