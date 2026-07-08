Sigue el conflicto en TCP: empresa asegura que sindicato se niega a entregar agua potable a los buques y exige a cambio partidas económicas

Katoen Natie, la empresa que tiene la concesión mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata ( TCP ), aseguró en un comunicado que no hay avances en las negociaciones con el sindicato tras recientes reuniones y denunció una situación de "especial gravedad" .

El conflicto entre empresa y sindicato se desató con la negociación de un nuevo convenio colectivo. En ese marco, el sindicato exige que se aseguren 25 jornales mensuales mínimos por cada trabajador (hoy la cifra está en 13) o dos partidas mensuales de $50 mil para cada trabajador mientras dure la negociación.

"En el día de hoy se celebró una nueva instancia de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lamentablemente, no fue posible avanzar , ya que el Sindicato de Trabajadores de TCP mantiene como condición previa para iniciar la negociación que la empresa otorgue determinadas compensaciones económicas anticipadas", señaló Katoen Natie en un comunicado.

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Sobre este tema, desde la empresa reiteraron que "dichas compensaciones" son parte de las "materias propias" de las negociaciones colectivas y que "no pueden convertirse en un requisito para habilitar el diálogo" .

Tras esto, manifestaron que debían informar a la gente sobre una situación de "especial gravedad" que se ha venido produciendo.

"Históricamente, TCP ha garantizado el abastecimiento de agua potable para consumo humano a los buques, servicio que durante años fue realizado normalmente sin que existiera compensación económica alguna por esa tarea. Recién con la vigencia del último convenio colectivo se estableció una compensación específica para los trabajadores que realizaran dicha función", explicaron.

"Actualmente, el sindicato se niega a realizar el abastecimiento de agua potable e impide que empresas tercerizadas presten ese servicio, advirtiendo de una generalización del conflicto si TCP realiza el suministro efectivamente. Asimismo, ha condicionado el restablecimiento de proveer agua potable a que la empresa acceda a las compensaciones económicas reclamadas para acceder a la negociación del convenio", añadieron.

Esta situación, denuncian desde TCP, resulta para ellos "inaceptable", ya que un "servicio esencial" para el consumo de la tripulación queda "condicionado a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de la negociación colectiva".

"Por esa razón, la empresa ha decidido garantizar el abastecimiento de agua potable a los buques que lo requieran, aun cuando ello pueda dar lugar a nuevas medidas sindicales. TCP no aceptará que un servicio esencial quede comprometido como mecanismo de presión en una negociación", expresaron.

Sobre el cierre del escrito, dejaron clara su "plena disposición" para negociar de "buena fe" en el ámbito institucional correspondiente, "sin condicionamientos que impidan el normal desarrollo del proceso de negociación colectiva".

"La empresa continuará participando en todas las instancias convocadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la convicción de que el diálogo es el único camino para alcanzar un acuerdo equilibrado y sostenible", cerraron.