En Estados Unidos informan que Vozinha, el arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026, con 40 años, puede ser el nuevo compañero de Luis Suárez y Lionel Messi en Inter Miami

La reciente cita del Mundial 2026 sigue dejando historias que parecen sacadas de un guion de cine. Mientras las grandes potencias avanzan en las fases decisivas, el mercado de pases se ha visto sacudido por un nombre que nadie tenía en los planes hace un mes: Josimar Dias, popularmente conocido como Vozinha.

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El arquero de la selección de Cabo Verde se transformó en la gran revelación del certamen, atrayendo las miradas del fútbol internacional gracias a sus milagrosas actuaciones frente a equipos como España y Argentina, y poco atacado por Uruguay. Sport Illustrated de Estados Unidos, informó en las últimas horas que está cerca de ser compañero de Luis Suárez y de Lionel Messi en Inter Miami.

Lo que verdaderamente asombra al planeta fútbol no es solo su procedencia, sino su cédula de identidad. Con 40 años y tras quedar libre de la Segunda división de Portugal el pasado 30 de junio, el arquero africano se encuentra ante la oportunidad de su vida.

Inter Miami lidera la carrera para hacerse con sus servicios a costo cero, un movimiento impulsado directamente por el interés de David Beckham, quien quedó deslumbrado al verlo atajar en los octavos de final.

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Si las negociaciones avanzan como se espera, Vozinha pasará de ganar un salario modesto en el ascenso luso a compartir el día a día con leyendas de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez en el Chase Stadium de Florida.

Los números de una muralla de 40 años

La irrupción del caboverdiano no se debe a la casualidad, sino a un rendimiento estadístico superlativo en el torneo más exigente:

18 paradas clave a lo largo de su participación mundialista.

Valla invicta frente a España, un hito histórico para su país tras detener siete remates claros.

20 millones de seguidores ganados en redes sociales en cuestión de días, convirtiéndose en un fenómeno de masas global.

La directiva de Inter Miami busca aportar jerarquía, liderazgo y una sólida competencia para su arco. La condición de agente libre del africano encaja a la perfección con la ingeniería financiera de la Major League Soccer (MLS).

Lo que parecía el cierre de una carrera silenciosa y humilde por ligas de Chipre, Moldavia o Angola, está a punto de transformarse en el broche de oro ideal al lado de los mejores futbolistas de la época.