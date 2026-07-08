La frase de Didier Deschamps sobre el árbitro argentino designado para Francia vs Marruecos, luego de que un francés dirigió el triunfo de Argentina vs Egipto en el Mundial 2026

La previa del cruce de cuartos de final entre Francia y Marruecos por el Mundial 2026 sumó un nuevo foco de atención mediática en las últimas horas. La FIFA confirmó que el encargado de impartir justicia en el Gillette Stadium de Boston será el argentino Facundo Tello, una decisión que no pasó desapercibida para el director técnico del seleccionado galo, Didier Deschamps, quien dejó una frase resonante en la clásica conferencia de prensa previa al encuentro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Lejos de esquivar la consulta de los periodistas, el estratega de "Les Bleus" optó por una postura de cautela mezclada con una sutil exigencia.

Al ser interrogado sobre la procedencia del árbitro Facundo Tello, considerando la histórica rivalidad deportiva reciente entre Francia y Argentina, Didier Deschamps fue tajante.

" Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier y sus asistentes (todos franceses) en el otro partido (que Argentina le ganó épicamente de atrás y en la hora, 3-2 a Egipto) " señaló el entrenador, remarcando que en estas instancias cada decisión arbitral influye directamente en el destino de las selecciones.

El jugador que pidió Diego Aguirre para Peñarol y por el que Ignacio Ruglio hace tratativas para su llegada, a cuatro días del regreso del Torneo Intermedio

Una supercomputadora predijo el campeón del mundo cuando quedan solo ocho selecciones para llevarse el trofeo del Mundial 2026; mirá el favorito y los porcentajes

El cuerpo técnico francés prefiere centrarse en el juego, pero entiende que la lupa estará puesta firmemente sobre el desempeño de la terna arbitral sudamericana.

Tello, de reconocida trayectoria internacional y con experiencia previa en Qatar 2022, tendrá la responsabilidad de manejar un partido que promete una altísima intensidad física y táctica.

Facundo Tello, el juez argentino Alexandre Schneider / Pool / AFP

“Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible”, indicó luego el DT francés.

Desde el bando marroquí prefirieron mantener un perfil bajo respecto al referí, enfocándose en repetir la gesta histórica de volver a meterse entre los cuatro mejores del planeta.

El compromiso, pautado para este jueves, abrirá oficialmente la llave de cuartos del Mundial 2026.

Con las declaraciones de Deschamps flotando en el ambiente, el arbitraje suma una presión extra en un partido donde el margen de error para cualquiera de los tres equipos en cancha -Francia, Marruecos y los jueces- es absolutamente nulo.