Una supercomputadora predijo el campeón del mundo cuando quedan solo ocho selecciones para llevarse el trofeo del Mundial 2026; mirá el favorito y los porcentajes

El Mundial 2026 entra en su etapa más vibrante y decisiva. Con solo ocho selecciones en pie tras una fase de octavos de final que dejó grandes sorpresas -como la histórica eliminación de Brasil a manos de Noruega-, la supercomputadora de Opta Statistics recalculó sus miles de simulaciones para definir quién tiene más posiblidades de alzar el trofeo el próximo 19 de julio.

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En la cima de las predicciones matemáticas se consolida Francia . El combinado dirigido por Didier Deschamps, impulsado por el instinto goleador de Kylian Mbappé, lidera la tabla estadística con un sólido 28% de probabilidades de quedarse con el título. Los galos, que debieron batallar ante Paraguay en la ronda previa, enfrentarán ahora a Marruecos con el respaldo de los números.

Muy de cerca le pisa los talones España , con un 22% . La roja avanzó a cuartos tras un agónico triunfo ante Portugal y se posiciona como la máxima amenaza para el trono francés según los algoritmos. El podio estadístico lo completan Inglaterra con el 17% , que viene de sobrevivir a un dramático duelo contra México, y la vigente campeona del mundo, Argentina , con un 16% , tras una remontada épica liderada por Lionel Messi ante Egipto.

El resto del cuadro de cuartos de final muestra una brecha considerable en el modelo matemático, otorgando el papel de "Cenicientas" a las cuatro selecciones restantes.

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Noruega, guiada por un Erling Haaland intratable, ostenta un 6% de chances de campeonar.

Por su parte, la sorprendente Marruecos y la siempre competitiva Bélgica igualan con un 4%, mientras que Suiza, que eliminó a Colombia en los penales, cierra la lista con un 3%.

Los porcentajes fluctuaron de forma drástica a lo largo del torneo debido al rendimiento en la cancha.