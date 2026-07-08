Luis Suárez elogió la "constancia" de Lionel Messi, goleador del Mundial 2026, y habló del Deportivo LSM que gerencia con el argentino: "Queremos ser un club modelo"

El uruguayo Luis Suárez elogió la "constancia" y la "humildad" de Lionel Messi , su compañero en el Inter Miami y el actual goleador del Mundial 2026 con Argentina , habló del Deportivo LSM que gerencia junto al astro argentino y valoró que su ambición "sigue intacta".

En una entrevista con la revista Brands & Players (B&P) recogida por Europa Press, Suárez destacó que sigue aprendiendo "muchísimo" de Messi , que lleva ocho goles en el Mundial 2026 a sus 39 años.

"Más allá de su talento, lo que más admiro es su humildad y su constancia . Es un ejemplo de profesionalidad y de competitividad diaria . Haber compartido tantos años con él ha sido un privilegio enorme ", expresó el delantero uruguayo.

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Tras ello, el "Pistolero" se refirió al Deportivo LSM , club de la Primera Divisional C de Uruguay que gerencia junto a Messi. Según Suárez, la idea de tener un club juntos nació con la intención de "competir en fútbol profesional" con su "propia identidad", y con el objetivo de "ser un club modelo buscando una formación integral de los deportistas, brindándoles todo lo necesario para su formación".

"Somos un club nuevo que busca dejar una huella importante en el fútbol uruguayo", remarcó el atacante.

La madurez de Luis Suárez: "El verdadero éxito es disfrutar de mi familia"

Luis Suárez en Miami Foto: Juan Martín González

En la entrevista, Suárez destacó que ha madurado "muchísimo" durante los últimos años, y enfatizó que su ambición deportiva "sigue intacta".

"Cuando eres joven vives todo con más intensidad y a veces reaccionas de manera impulsiva. Con los años aprendes a gestionar mejor las emociones, a valorar las cosas importantes y a disfrutar más del camino", detalló el uruguayo, que indicó que cuando entra a la cancha quiere "ganar como cuando tenía 20 años", pero ahora disfruta del "proceso", valora los "pequeños detalles" y trata de volcar su experiencia a los más jóvenes.

Para Suárez "el éxito va mucho más allá de ganar títulos o marcar goles": "Para mí, el verdadero éxito es disfrutar de mi familia, ver crecer a mis hijos, mantener los valores con los que me educaron y sentirme orgulloso de la persona que soy. El fútbol me ha dado muchísimo, pero lo más importante siempre ha estado fuera del campo".

Por todo esto, el delantero aseguró que vive una situación de "plenitud", porque sigue "disfrutando del fútbol", tiene proyectos lo "ilusionan" y está "rodeado" de las personas que más quiere.

El Pistolero cree que su "mayor éxito" es "haber mantenido una carrera larga al máximo nivel y haber competido en algunos de los mejores clubes del mundo".

Incluso, contó como le gustaría que lo recuerden: "Alguien que lo dio todo por sus equipos, que nunca dejó de competir y que siempre luchó por sus objetivos. Pero sobre todo, como una buena persona, un buen compañero y un hombre orgulloso de su familia y de sus raíces".