Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundial 2026 / Fútbol / SUÁREZ

Luis Suárez elogió la "constancia" de Lionel Messi, goleador del Mundial 2026, y habló del Deportivo LSM que gerencia con el argentino: "Queremos ser un club modelo"

El delantero uruguayo aseguró que su ambición "sigue intacta" y afirmó que le gustaría que lo recuerden como "una buena persona"

8 de julio de 2026 13:27 hs
Lionel Messi y Luis Suárez

Lionel Messi y Luis Suárez

Foto: AFP

El uruguayo Luis Suárez elogió la "constancia" y la "humildad" de Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami y el actual goleador del Mundial 2026 con Argentina, habló del Deportivo LSM que gerencia junto al astro argentino y valoró que su ambición "sigue intacta".

En una entrevista con la revista Brands & Players (B&P) recogida por Europa Press, Suárez destacó que sigue aprendiendo "muchísimo" de Messi, que lleva ocho goles en el Mundial 2026 a sus 39 años.

"Más allá de su talento, lo que más admiro es su humildad y su constancia. Es un ejemplo de profesionalidad y de competitividad diaria. Haber compartido tantos años con él ha sido un privilegio enorme", expresó el delantero uruguayo.

Más noticias

El mensaje que Luis Suárez le dedicó a Erling Haaland tras su doblete con Noruega a Brasil en el Mundial 2026

El Mundial 2026 bajo sospecha y la nostalgia de ver a Argentina en una versión bien uruguaya

Tras ello, el "Pistolero" se refirió al Deportivo LSM, club de la Primera Divisional C de Uruguay que gerencia junto a Messi. Según Suárez, la idea de tener un club juntos nació con la intención de "competir en fútbol profesional" con su "propia identidad", y con el objetivo de "ser un club modelo buscando una formación integral de los deportistas, brindándoles todo lo necesario para su formación".

"Somos un club nuevo que busca dejar una huella importante en el fútbol uruguayo", remarcó el atacante.

La madurez de Luis Suárez: "El verdadero éxito es disfrutar de mi familia"

Luis Su&aacute;rez en Miami

Luis Suárez en Miami

En la entrevista, Suárez destacó que ha madurado "muchísimo" durante los últimos años, y enfatizó que su ambición deportiva "sigue intacta".

"Cuando eres joven vives todo con más intensidad y a veces reaccionas de manera impulsiva. Con los años aprendes a gestionar mejor las emociones, a valorar las cosas importantes y a disfrutar más del camino", detalló el uruguayo, que indicó que cuando entra a la cancha quiere "ganar como cuando tenía 20 años", pero ahora disfruta del "proceso", valora los "pequeños detalles" y trata de volcar su experiencia a los más jóvenes.

Para Suárez "el éxito va mucho más allá de ganar títulos o marcar goles": "Para mí, el verdadero éxito es disfrutar de mi familia, ver crecer a mis hijos, mantener los valores con los que me educaron y sentirme orgulloso de la persona que soy. El fútbol me ha dado muchísimo, pero lo más importante siempre ha estado fuera del campo".

Por todo esto, el delantero aseguró que vive una situación de "plenitud", porque sigue "disfrutando del fútbol", tiene proyectos lo "ilusionan" y está "rodeado" de las personas que más quiere.

El Pistolero cree que su "mayor éxito" es "haber mantenido una carrera larga al máximo nivel y haber competido en algunos de los mejores clubes del mundo".

Incluso, contó como le gustaría que lo recuerden: "Alguien que lo dio todo por sus equipos, que nunca dejó de competir y que siempre luchó por sus objetivos. Pero sobre todo, como una buena persona, un buen compañero y un hombre orgulloso de su familia y de sus raíces".

Las más leídas

Ancap constata irregularidad en construcción de edificio en La Barra que está a 65 centímetros de oleoducto

Con la aprobación por el piso pero con respaldo de los vecinos a los contenedores intradomiciliarios, IM busca "acelerar" la reforma de la limpieza

"No hay ningún impedimento" y "nadie censura nada": el cruce entre Ojeda y Cosse en el Senado por un audio de Lacalle Pou

"¡Me está hostigando!": sesión de la investigadora sobre Cardama tuvo tensos intercambios entre exdirector de Defensa y diputado frenteamplista

Temas

Mundial 2026 Luis Suárez Lionel Messi Deportivo LSM Inter Miami

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos