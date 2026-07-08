Detalles de un llamado para acelerar startups y nuevos datos del ecosistema agrifoodtech de la región

Un nuevo informe elaborado por FoodRise , el hub de innovación regional impulsado por Eatable Adventures con el apoyo de BID Lab, reveló que algo más del 7% del casi medio millar de startups del segmento agrifoodtech relevadas en la región son uruguayas , en un conjunto con presencia mayoritaria de emprendimientos argentinos y chilenos.

Otra mirada relevante, sobre la composición del ecosistema, permite señalar un fuerte protagonismo de las soluciones vinculadas a la producción y transformación de alimentos .

Además de difundir conceptos relacionados con esas y otras lecturas, FoodRise informó la apertura de la segunda convocatoria de su programa de aceleración gratuito y de alto impacto dirigido a startups de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay .

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Como se adelantó, el último informe de FoodRise presenta un diagnóstico sobre el ecosistema agrifoodtech del Cono Sur y evidencia tanto el crecimiento de la innovación en la región como las oportunidades para consolidar su desarrollo.

El estudio "El ecosistema AgriFoodTech en el Cono Sur" analiza el estado de situación de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay con foco en su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria.

Startups agrifoodtech

El relevamiento identifica 468 startups agrifoodtech en la región, con prácticamente un 90% de concentración en Argentina y Chile: Argentina concentra el 65,7% de los emprendimientos, seguida por Chile con el 24,8%, Uruguay representa el 7,3% y Paraguay el 2,2%.

En cuanto a la composición del ecosistema, como se mencionó, el 43,8% de las startups desarrolla soluciones agritech y el 36,7% trabaja en nuevos alimentos.

Contexto de inseguridad alimentaria

El crecimiento citado ocurre en un contexto en el que la seguridad alimentaria continúa siendo uno de los principales desafíos para América Latina: según el estudio, el 38% de la población de la región vive en situación de inseguridad alimentaria y el 7% padece hambre, lo que evidencia brechas persistentes en el acceso a alimentos.

Al mismo tiempo, el informe señala que el Cono Sur cuenta con condiciones favorables para consolidarse como un polo de innovación agrifoodtech, gracias a su sólida base científico-tecnológica y a su capacidad productiva a escala global.

Sin embargo, identifica desafíos que todavía limitan el crecimiento del sector, entre ellos la falta de financiamiento para las etapas de escalamiento, una articulación insuficiente entre los distintos actores del ecosistema y dificultades para la adopción tecnológica a gran escala.

Inversión

En materia de inversión, el estudio destaca que, pese a la caída global del sector —que registró un descenso del 37% durante el primer semestre de 2025—, América Latina captó US$ 200 millones en ese período, principalmente en tecnologías aplicadas a las primeras etapas de la cadena agroalimentaria.

Convocatoria de FoodRise

En este escenario, FoodRise abrió la segunda convocatoria de su programa de aceleración gratuito y de alto impacto dirigido a startups de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Desde el 1° de julio y durante un mes, podrán postular emprendimientos de base científica y tecnológica que desarrollen soluciones innovadoras para transformar el sistema agroalimentario de la región con foco en la seguridad alimentaria y las poblaciones vulnerables.

La convocatoria está dirigida a soluciones innovadoras vinculadas con la reducción de costos y mayor accesibilidad de los alimentos, la extensión de la vida útil, el impacto ambiental y social positivo, la mejora del valor nutricional, el desarrollo de ingredientes alternativos, la optimización de procesos y las tecnologías para la cadena de suministro, incluyendo logística, packaging y retail.

Podrán postular startups en etapa inicial originadas en esos cuatro países.

Se valorará especialmente el liderazgo inclusivo con mujeres en roles fundadores o directivos y no se admitirán proyectos que impulsen la expansión agrícola en áreas de alto valor ecológico o de alta biodiversidad.

Las postulaciones podrán realizarse a través de la plataforma disponible en este enlace.

Serán seleccionadas hasta 12 startups, que accederán sin costo a un programa de aceleración de aproximadamente 16 semanas con expertos internacionales, mentorías personalizadas, un bootcamp presencial, validación tecnológica, seguimiento posterior y acceso a una red de corporativos e inversores en América Latina y Europa.

Además, las startups recibirán apoyo en materia de visibilidad, participación en eventos estratégicos del sector y podrán acceder a oportunidades de inversión para aquellos proyectos que alcancen los mejores resultados durante el programa.

En su primera edición, FoodRise recibió más de 100 postulaciones y seleccionó a 12 startups provenientes de Argentina, Chile y Paraguay.

Innovación en alimentos

"El Cono Sur tiene un gran potencial para posicionarse como un actor relevante en la innovación alimentaria a nivel global. El desafío es articular ese potencial para escalar y estas instancias son clave para lograrlo. Desde Eatable Adventures, a través de iniciativas como FoodRise, estamos trabajando justamente en eso: activar ese potencial y transformarlo en impacto real en la seguridad alimentaria de la región", señaló Michael Hayes, Regional Director Latam de Eatable Adventures.

Por su parte, Erika Molina, especialista Senior de BID Lab, sostuvo: "La seguridad alimentaria es uno de los grandes desafíos de desarrollo de nuestra región y requiere acelerar la innovación aplicada y la colaboración entre sector público, privado, academia e inversión. En BID Lab apoyamos iniciativas como FoodRise porque fortalecen el ecosistema agrifoodtech del Cono Sur, conectan a emprendedores con capital y conocimiento, y ayudan a escalar soluciones con impacto real para que más personas accedan a alimentos de calidad, de forma sostenible".

Investigación en genética vegetal. Pexels