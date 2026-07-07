Impulso de FAO y Udelar a la integración de la conciencia agropecuaria en la educación primaria

Un acuerdo entre la FAO y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Fagro-Udelar) permitió, durante junio, desarrollar una formación a educadores sobre conciencia agropecuaria , dirigida a referentes de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (DGEIP-ANEP).

Según se explicó desde la FAO a El Observador, la iniciativa fue implementada teniendo como contexto el Programa Nacional para la Promoción de la Conciencia Agropecuaria, liderado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Se realizó en alianza con el Centro de Formación Permanente de la ANEP.

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La propuesta, se indicó, buscó fortalecer las capacidades de docentes como agentes multiplicadores , con el fin de acercar a estudiantes de primaria una comprensión más profunda sobre los sistemas agroalimentarios y su vínculo con la vida cotidiana, los territorios y el desarrollo del país .

Temas clave

Desde una mirada situada en la realidad uruguaya, el proceso abordó la diversidad de sistemas productivos, el rol de la producción familiar, las cadenas agroalimentarias y la relación entre producción agropecuaria, soberanía y seguridad alimentaria, alimentación, salud y ambiente.

Integrar el agro al ámbito educativo

El proceso reunió a más de 20 docentes y equipos de dirección de diversos departamentos del país.

La diversidad de perfiles y territorios representados permitió enriquecer los intercambios y trabajar sobre distintas formas de integrar estos contenidos en el aula, se expresó desde la FAO.

La formación se estructuró en tres módulos y cada módulo combinó clases expositivas, dinámicas participativas, trabajo en grupos y tareas domiciliarias orientadas a la aplicación pedagógica de los contenidos.

Los docentes

El equipo docente de la Facultad de Agronomía estuvo integrado por Inés Ferreira Rivaben, Virginia Courdin, Rodolfo Franco, Micaela Gómez, Lucía Sabia y Virginia Rossi.

Los módulos

El primer módulo, realizado en el Centro Agustín Ferreiro de ANEP, en Canelones, estuvo centrado en la realidad agropecuaria y la diversidad de sistemas productivos. El segundo módulo se desarrolló en modalidad virtual y trabajó sobre el funcionamiento de las cadenas agroalimentarias. El tercer módulo tuvo lugar en el Centro de Formación Permanente de ANEP, en Montevideo, y estuvo dedicado a la relación entre producción agropecuaria, soberanía y seguridad alimentaria, alimentación, salud y ambiente.

Durante esta última instancia se realizó una mesa temática de experiencias situadas, con la participación de Gustavo Garibotto, Director General de Recursos Naturales del MGAP; Elena Ongay, profesora agregada del Departamento de Educación de la Escuela de Nutrición de la Udelar y Álvaro Gancio, productor de Canelones e integrante de la Red de Agroecología y la Red de Semillas.

El valor de los sistemas agroalimentarios

El cierre institucional contó con la participación de Matías Carámbula, Ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Gonzalo Kmaid, Oficial a Cargo y Representante Asistente de Programa de la FAO en Uruguay.

Carámbula señaló: “Es importante encontrar temas comunes que permitan fortalecer el diálogo entre culturas y realidades distintas. La alimentación, la soberanía alimentaria y el vínculo entre el campo y la ciudad son puentes clave para pensar la prosperidad común”.

Por su parte, Kmaid destacó: “Esta formación constituye un aporte concreto para acercar al ámbito educativo el valor de los sistemas agroalimentarios y de quienes los integran. Trabajar con referentes educativos, como multiplicadores en sus comunidades, es una forma de contribuir desde la FAO al fortalecimiento de la conciencia agropecuaria”.

Como parte del proceso, los participantes elaboraron propuestas pedagógicas contextualizadas para trabajar contenidos de conciencia agropecuaria en el aula, vinculando los aprendizajes de la formación con sus prácticas educativas y los territorios en los que se desempeñan.

Sobre conciencia agropecuaria

El Programa de Promoción de Conciencia Agropecuaria, liderado por el MGAP, tiene el objetivo de fortalecer el conocimiento responsable de la ciudadanía sobre el sector agropecuario y su incidencia en la economía, el ambiente y la sociedad. La estrategia se orienta a promover una cultura del agro que contribuya a construir un imaginario renovado, cercano y positivo sobre el mundo agropecuario, así como a visibilizar las oportunidades que ofrece el sector.

Fortalecer las capacidades docentes permite acercar estos contenidos a las comunidades educativas y contribuir a que estudiantes de Primaria reconozcan el valor de los sistemas agroalimentarios, su vínculo con los territorios y su aporte al desarrollo sostenible del país.