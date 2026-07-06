Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
nubes
Martes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Tensión en Polémica en el bar con un cruce entre Sergio Puglia y Jorge Balmelli: "Te gusta meter el dedo en el ventilador y te lo van a cortar"

Sergio Puglia y Jorge Balmelli protagonizaron un cruce en Polémica en el bar, en una discusión sobre las críticas a los jugadores de fútbol

6 de julio de 2026 9:38 hs
Jorge Balmelli y Sergio Puglia se cruzaron en Polémica en el bar

Jorge Balmelli y Sergio Puglia se cruzaron en Polémica en el bar

El programa del pasado viernes de Polémica en el bar tuvo un momento de alta tensión con un cruce entre Jorge Balmelli y Sergio Puglia, mientras la mesa del ciclo de Canal 10 discutía sobre las criticas a los futbolistas, a propósito de la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026.

Balmelli planteó el tema en la mesa, preguntándose dónde está el límite entre la crítica a la figura pública y el "pasarse para el otro lado, el del bullying, el acoso".

"Los jugadores de fútbol son millonarios, cobran su plata, ¿yo no puedo expresarme y decir 'qué perro fulanito' o 'pasala, mengano'?", se preguntó el periodista.

Más noticias

Las últimas imágenes del Indio Solari: su familia compartió fotos inéditas tomadas horas antes de su muerte

La madre ha vuelto: Madonna regresó a la pista de un "mundo que necesita bailar" con su mejor disco en años

"La plata que tienen la ganan con su trabajo", terció Puglia. "Ellos son profesionales del fútbol, trabajan de eso, y ganan ese dinero. Entonces basta, ¿hay que culpar a la persona por que es millonaria?".

En ese momento intervino el psicólogo deportivo Damián Benchoam, uno de los invitados del programa. "Parece que la felicidad va de acuerdo a cuanto vos ganes", comentó. "De acuerdo a eso, la posibilidad que yo tengo de insultarte, es una lógica que es inentendible".

Puglia señaló ante ese comentario "pasa que somos una sociedad que cobramos el peaje al éxito, castigamos el éxito, entonces a ese que tiene plata, hay que darle".

"¿Los pobres mediocres son resentidos con los ricos exitosos, viene por ahí la mano?", le preguntó Balmelli.

"No sé si los pobres son mediocres", respondió Puglia. "Entendiste mal porque siempre te gusta entender mal, siempre querés meter el dedo en el ventilador, y un día te lo van a cortar. Nadie habló de clases sociales. Que seas pobre no quiere decir que seas mediocre o mala persona. Vos diste a entender eso con lo que acabas de decir".

"Yo no lo dije", retrucó Balmelli.

Las más leídas

Sueldos de hasta $ 240.000 y estudiantes sin grado universitario: mayoría de ministros de Orsi tienen más adscriptos que el gabinete de Lacalle Pou

Montevideo probará contenedores con "llave digital": solo podrán abrirlos vecinos autorizados, anunció Herou

Escala el conflicto en Carrasco: aerolíneas denuncian pérdidas millonarias, demoras y restricciones "injustificadas" en aplicación de sistema antiniebla

Dos muertas, un niño herido y preguntas que aún no tienen respuesta: defensa de las víctimas reclama nuevas pruebas sobre choque en Ruta 6

Temas

Polémica en el Bar Jorge Balmelli Sergio Puglia

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos