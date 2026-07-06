Tensión en Polémica en el bar con un cruce entre Sergio Puglia y Jorge Balmelli: "Te gusta meter el dedo en el ventilador y te lo van a cortar"

El programa del pasado viernes de Polémica en el bar tuvo un momento de alta tensión con un cruce entre Jorge Balmelli y Sergio Puglia , mientras la mesa del ciclo de Canal 10 discutía sobre las criticas a los futbolistas, a propósito de la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026.

Balmelli planteó el tema en la mesa, preguntándose dónde está el límite entre la crítica a la figura pública y el "pasarse para el otro lado, el del bullying, el acoso".

"Los jugadores de fútbol son millonarios, cobran su plata, ¿yo no puedo expresarme y decir 'qué perro fulanito' o 'pasala, mengano'? ", se preguntó el periodista.

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"La plata que tienen la ganan con su trabajo", terció Puglia. "Ellos son profesionales del fútbol, trabajan de eso, y ganan ese dinero. Entonces basta, ¿hay que culpar a la persona por que es millonaria?".

En ese momento intervino el psicólogo deportivo Damián Benchoam, uno de los invitados del programa. "Parece que la felicidad va de acuerdo a cuanto vos ganes", comentó. "De acuerdo a eso, la posibilidad que yo tengo de insultarte, es una lógica que es inentendible".

Puglia señaló ante ese comentario "pasa que somos una sociedad que cobramos el peaje al éxito, castigamos el éxito, entonces a ese que tiene plata, hay que darle".

"¿Los pobres mediocres son resentidos con los ricos exitosos, viene por ahí la mano?", le preguntó Balmelli.

"No sé si los pobres son mediocres", respondió Puglia. "Entendiste mal porque siempre te gusta entender mal, siempre querés meter el dedo en el ventilador, y un día te lo van a cortar. Nadie habló de clases sociales. Que seas pobre no quiere decir que seas mediocre o mala persona. Vos diste a entender eso con lo que acabas de decir".

"Yo no lo dije", retrucó Balmelli.